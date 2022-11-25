經絡：港銀將調升H按鎖息上限　置業人士宜「格價」

周五(25日)有報道指，滙豐銀行將於下月初上調一二手物業的拆息按揭計劃(H按)封頂息率，一手物業由2.875厘增加0.25厘，至3.125厘，二手物業由3.125厘增加0.25厘，至3.375厘。

以貸款額500萬港元、供款30年為例，該行P為5.375厘：該行一手物業的H按封頂息率調整前為P-2.5厘，即2.875厘，每月供款為20,745元，壓力測試要求為44,101元。調整後，H按封頂息率為P-2.25厘，即3.125厘，每月供款將增674元或3.2%至21,419元，壓力測試要求將增1,273元或2.9%至45,374元；該行二手物業的H按封頂息率調整前為P-2.25厘，即3.125厘，每月供款為21,419元，壓力測試要求為45,374元。調整後，H按封頂息率為P-2厘，即3.375厘，每月供款將增686元或3.2%至22,105元，壓力測試要求將增1,290元或2.8%至46,664元。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，市場料下月美國聯儲局議息會議將繼續加息0.5厘，在聯繫匯率制度下，港美息口差距進一步擴寬。

周五香港一個月銀行同業拆息(HIBOR)報4.11厘，連升9個工作天，再創自2008年10月17日後(4.19厘)即逾14年新高，同時HIBOR已連續一個月維持3厘以上，銀行體系結餘亦反覆回落至約965億元，香港息口及銀行資金成本壓力驟增，曹料香港銀行將於下月再次上調P，視乎銀行結餘走勢，幅度約0.25厘。以今日一個月HIBOR已比滙豐銀行一手物業H按封頂息率多出超過1厘，該行預計息率走勢、因應資金成本及利潤而再度上調H按鎖息上限，並為利率上升再作準備。

事實上，回顧今年9月香港加息(最優惠利率P)前2個月，多間銀行亦早已先後調升H按鎖息上限作為銀行加P的前奏。曹預期其他銀行將於下月加息(P)前或陸續跟隨上調H按鎖息上限，建議打算置業客戶貨比三家，於加息前把握機會揀選最優惠的銀行。