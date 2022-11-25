證監會與中證監舉行高層執法合作會議　多方面取得共識

香港證監會與中國證監會近日舉行了第13次定期高層執法合作會議。這也是證監會法規執行部執行董事魏弘福(Christopher Wilson)上任後首次與中國證監會首席稽查兼稽查局局長羅子發舉行的會議。

在會上，雙方除了通報近期執法工作成果和合作情況以外，還就以下幾個方面取得共識：肯定了多年以來兩會執法部門之間的常態化、多層次和全方位的跨境執法合作與交流機制運行順暢和高效；就雙方一直為彼此的案件調查提供大力協助，並為重大或緊急案件提供最高優先等級的支援表示感謝；認同十多年來的交流項目是兩地調查人員互相了解對方執法體系和提供高效相互協助的一個重要視窗，聯合培訓更是持續強化執法合作質量的有力保障；雙方在工作層面上持續高效合作，研究和解決執法合作中的具體問題；及隨着兩地資本市場互聯互通的深化，雙方將不斷遇到新挑戰、新機遇，故需要在保持和完善原有合作機制的基礎上進一步探索執法合作的空間，不斷提高合作效率。

魏弘福表示，非常高興能與中證監參會的各位同仁相會相識，很期待兩會能更加緊密地合作，不斷拓展執法合作的力度、深度與廣度，開創共贏的新篇章。