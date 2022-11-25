灣仔秀華坊及佛蘭士街舊樓申增密度以重建28層高住宅

有港島灣仔區舊樓申請增加發展密度以重建住宅物業。該區秀華坊31至36號及聖佛蘭士街8至12號物業，向城市規劃委員申請改劃用途，以重建一幢28層高住宅大廈，提供216個單位。

該發展項目地面積共約10.647方呎，呈「L」形狀，被劃作住宅(甲類)及住宅(丙類)等用途，現向城市規劃委員會申請改劃成住宅(甲類)9地帶，擬重建約99,018方呎住宅樓面，涉及地積比率約9.65倍，同時，亦提供約5,358方呎非住用樓面，地積比率約0.52倍。項目並設有約6,049方呎私人休憩用地。

根據項目所處的分區計劃大網圖，住宅(甲類)用地地積比率約8至10倍，視乎地盤類別而定，而住宅(丙類)用地地積比率只約5倍，物業高度最高為12層。該項目部分地盤的秀華坊31至36號，去年底曾獲批放寬高限，以地積比率5倍興建1幢15層高住宅，提供115伙。

提供上述最新發展申請文件顯示，項目擬議作住宅與藝術設施發展，主入口位於聖佛蘭士街的地下，而擬議的藝術設施則位於1樓及2樓，樓面面積約4,889方呎，佔住用樓面面積的5%。在秀華坊(即發展項目的1樓)，將設有一間商店或咖啡館。住宅部分位於3樓的平台花園暨防火層以上，共有24個住宅樓層。

資料又指，是次透過整合7個較小地段，作綜合規劃及優化設計布局，改善城市景觀、區內環境、空氣流通及視覺滲透。該發展會提供一條闊4.5米至9米的24小時開放公共通道，而聖佛蘭士街地盤會後移10米，建立一個小廣場，並設有公共落客處。