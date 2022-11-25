澳門總體失業率回落至3.9%　就業不足率低見6.5%

澳門統計暨普查局就業調查結果顯示，今年8月至10月總體失業率為3.9%，澳門本地居民失業率為5.0%，較上一期(7月至9月)分別下降0.1及0.2個百分點，連續兩期回落；就業不足率亦大幅下跌10.0個百分點至6.5%。

居澳勞動人口共37.77萬人，勞動力參與率為68.9%。就業人數為36.30萬人，與上一期相若；本地就業居民則增加900人至28.09萬人。按行業統計，零售業和博彩及博彩中介業的就業人數增加，不動產及工商服務業則有所減少。

失業人數較上一期減少500人至1.47萬人；尋找新工作的失業人口中，以失業前從事博彩及博彩中介業和建築業的佔多。另一方面，尋找第一份工的新增勞動力佔總失業人口比重上升1.3個百分點至14.4%。

就業不足人數為2.44萬人，較上一期減少3.81萬人，其中以博彩及博彩中介業、酒店及飲食業和零售業的就業不足人數佔多。

與2021年8月至10月比較，就業不足率、失業率及勞動力參與率分別上升2.0、1.1及0.3個百分點。