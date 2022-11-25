新地大埔超級城料第四季人流及生意額按年升逾2成

聖誕節將至，加上適逢四年一度的國際足球盛事開鑼，將帶旺全城消費氣氛，大埔超級城將聯乘國際知名插畫師TADO，打造面積達1,500方呎的《聖誕夢幻城堡》互動裝置，首創10位快樂足球聯盟角色，換上聖誕球衣矚目登場。同時設有4大聖誕主題專區，當中以消費優惠及互動體驗為主，包括增設互動AR打卡牆、聖誕STEAM學堂及舉辦聖誕市集與冬日消費大抽獎等。

蘇指出，該商場今年第三季表現理想，生意額按年升約兩成，優於整體大市，並已追回2018年同期水平。其中，首3位升幅行業，包括有珠寶首飾及鐘錶，生意按年漲約六成，坪效(即平均每方呎營業額)達約6,000元，其次是影音產品，同期生意額升幅約兩成，坪效達3,000元。

至於時裝商戶升幅亦逾一成，坪效約1,000元。總結大埔超級城今年首3季新租及續租租戶共有60個品牌，涉及面積約18萬方呎，佔整體商戶約三成，而今年第三季商場人流共逾1,200萬人次，按年升約一成。