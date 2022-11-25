累劈價190萬元！東環兩房580萬獲承接

樓價一直下挫，東涌東環兩房做價連環跌穿600萬元，最新成交為實用面積約483方呎低層兩房，累減190萬元，以580萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯陳彪表示，太古城錄本月第17宗成交，較上月同期約12宗明顯加快，其中華山閣中層A室，實用面積約689方呎，開價約1,050萬元，議價後減至1,018萬元成交，呎價約14,775元。原業主於2007年6月份以約415萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約603萬元，物業升值約1.45倍。

●中原鄭俊輝稱，柴灣杏花邨11月錄得10宗成交，實用面積約453方呎，兩房間隔，原叫價720萬元，由於有心儀三房戶，想盡快換樓，大幅減價至650萬元，買家還價至618萬元成交，呎價約13,642元。原業主於1998年以232萬元買入單位，持貨24年帳面獲利386萬元，升值約1.66倍。

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九龍區

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨本月暫錄13宗成交，對比上月同期15宗略為放慢，平均實用呎價進一步下調至約10,429元，創逾6年新低。屋苑3期百老匯街63號高層A室，實用面積約657方呎，三房間隔，開價838萬元，大幅調低至760萬元即獲洽購，最終降價172萬元，以666萬元成交，呎價約10,137元。

●利嘉閣鮑允中稱，牛頭角淘大花園P座高層4室，實用面積約322方呎，一房間隔，原業主早前欲將單位放租，最後轉租為售，以545萬元成交，呎價約16,925元。原業主2008年以180萬元購入單位，持貨14年帳面獲利約365萬元。

●中原黃遠昌表示，九龍站漾日居5座高層C室，實用面積約933方呎，兩房套房間隔，去年以3,000萬元連車位放售，近日大減952萬元或32%，以2,048萬元沽出，呎價約21,951元。原業主於2007年11月以1,060萬元連車位入市，持貨15年帳面獲利988萬元，單位升值約93%。

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新界區

●中原黎宗文表示，沙田第一城11月暫錄約17宗成交，平均實用呎價約14,216元，屋苑12座中層A室，實用面積約515方呎，三房間隔，11月中叫價約700萬元放售，議價後以670萬元易手，呎價約13,010元。原業主早於1986年以43萬元購入單位，持貨36年帳面獲利約627萬元，升值約14.6倍。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋康林苑A座高層5室，實用面積約554方呎，三房間隔，原叫價650萬元，放盤5個月累減150萬元，已補價自由市場成交價約500萬元，呎價約9,025元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山錦豐苑J座中層17室，實用面積約432方呎，兩房間隔，原叫價450萬元，放盤兩個月，減價45萬元，未補價第二市場成交價405萬元，呎價約9,375元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山區本月暫錄約62宗二手成交，與上月同期約60宗相若，其中雅濤居2座高層C室，實用面積約698方呎，三房連套房間隔，開價約1,065萬元，議價後以950萬元易手，呎價約13,610元。原業主於2001年以275萬元購入單位，持貨21年帳面獲利約675萬元，升值約2.5倍。

●中原劉德興指出，粉嶺上水區本月暫錄約21宗成交，其中粉嶺牽晴間只錄1宗，屋苑9座高層B室，實用面積約634方呎，三房連套房間隔，開價約850萬元，累減62萬元，以788萬元易手，呎價約12,429元。原業主於2006年10月以233萬元購入上址，持貨16年帳面獲利約555萬元，升值約2.4倍。

●利嘉閣梁均耀稱，青衣灝景灣2座中層G室，實用面積約826方呎，三房連套房間隔，享藍巴勒海峽景致，去年8月放盤叫價1,580萬元，因應市況多番降價，近期降至1,260萬元獲買家洽購，由於一星期前有同類型單位以約1,138萬元易手，故業主願意大幅減價，最終亦以1,138萬元成交，累減約442萬元，呎價約13,777元。

●中原曾慧敬表示，新一批白居二買家取得購買證後蜂擁入市，天水圍居屋近日成交急增，本月累錄約30宗，其中天盛苑P座高層1室，實用面積約650方呎，套三房間隔，未補價第二市場叫價520萬元，議價後以500萬元獲白居二買家承接，呎價約7,692元。

●中原林溢斌表示，東涌東環本月錄得6宗成交，屬全區交投最多屋苑，惟兩房做價連環跌穿600萬元。其中5A座低層9室，實用面積約483方呎，兩房間隔，3月以770萬元放盤，業主多次下調叫價，上周調減至620萬元，隨獲上車客還價洽購，最終以580萬元成交，呎價約12,008元。原業主於2015年以約532萬元一手買入單位，持貨7年帳面賺約48萬元，升值約9%。

●美聯梁浩文指出，屯門居屋翠寧花園6座中層G室，實用面積約592方呎，三房間隔，以未補價第二市場340萬元零議價成交，呎價約5,743元。原業主持貨逾31年帳面獲利約276.1萬元，物業升值約4.3倍。

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