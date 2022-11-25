新盤UPDATES：油塘項目首批開價2年最低

樓市進入調整期，發展商開價亦「面對現實」，因應市況而作出調整。九龍區迎來月內第3個開價的全新盤，油塘項目推出首批128伙，折實平均呎價17,938元，屬於市區項目自2020年11月後、兩年來首批折實平均呎價最低。

●油塘朗譽首批128伙 入場費413.95萬元起

保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀稱，適逢世界盃，形容首批開價為「Chill」級 世界盃入門價、「Chill」級筍價，首批價錢較吸引，首批單位包括17伙開放式戶、41伙一房戶、67伙兩房戶及3伙三房戶。售價方面，首張價單提供5種付款方法，扣除最高15%折扣優惠後，折實售價介乎413.95萬至1,338.68萬元，折實呎價由15,860至19,484元。

●天水圍Wetland Seasons Bay2期別墅單位售1,420萬元

該盤同日公布下周二起推出兩伙別墅單位招標發售，招標期由11月29日起至明年3月31日。

●港島南岸第1期晉環增即供付款計劃

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周五(25日)上載更新價單，為部分單位增設120天現金優惠付款計劃及120天備用一按貸款付款計劃，分別提供照售價減8%及減6%的折扣優惠。

●屯門恆大·珺瓏灣1期三房呎價約12,005元

●荃灣西逸璟．龍灣下月起招標發售3伙

●沙田大圍站上蓋柏傲莊III累錄347宗終止交易