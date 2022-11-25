新盤UPDATES：油塘項目首批開價2年最低
2022年11月25日 21:57
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樓市進入調整期，發展商開價亦「面對現實」，因應市況而作出調整。九龍區迎來月內第3個開價的全新盤，油塘項目推出首批128伙，折實平均呎價17,938元，屬於市區項目自2020年11月後、兩年來首批折實平均呎價最低。
●油塘朗譽首批128伙 入場費413.95萬元起
保利置業(00119)及尚嘉控股合作發展的油塘朗譽周五(25日)公布首張價單，提供128伙，折實平均呎價約17,938港元，開放式單位入場費為413.95萬元。
保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀稱，適逢世界盃，形容首批開價為「Chill」級 世界盃入門價、「Chill」級筍價，首批價錢較吸引，首批單位包括17伙開放式戶、41伙一房戶、67伙兩房戶及3伙三房戶。售價方面，首張價單提供5種付款方法，扣除最高15%折扣優惠後，折實售價介乎413.95萬至1,338.68萬元，折實呎價由15,860至19,484元。
●天水圍Wetland Seasons Bay2期別墅單位售1,420萬元
新盤特色戶承接力不俗。新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay2期交投步伐加快，由今年9月初至今累計已沽出20伙別墅單位。其中，周五(25日)透過招標形式售出別墅RV6的3樓A室，實用面積909方呎，四房連工作間間隔，連195方呎平台，成交價為1,420萬元，呎價約15,622元。資料顯示，該期數項目提供388伙，由去年11月起開售，迄今累計售出約326伙，總成交金額涉及逾23.8億元。
該盤同日公布下周二起推出兩伙別墅單位招標發售，招標期由11月29日起至明年3月31日。
●港島南岸第1期晉環增即供付款計劃
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周五(25日)上載更新價單，為部分單位增設120天現金優惠付款計劃及120天備用一按貸款付款計劃，分別提供照售價減8%及減6%的折扣優惠。
●屯門恆大·珺瓏灣1期三房呎價約12,005元
中國恒大(03333)旗下公司福彩發展的屯門恆大·珺瓏灣「Emerald Bay」第1期，新近沽出2座3樓A室，實用面積798方呎， 三房連儲物室間隔，以958萬元成交，呎價約12,005元。
●荃灣西逸璟．龍灣下月起招標發售3伙
中國中冶(01618)旗下荃灣西逸璟．龍灣，周五(25日)上載最新銷售安排，將於下周四(1日)起招標發售3伙。單位均為第1座17樓的單位，分別為A室、D1室及G室，實用面積由522至928方呎。招標期由12月1日起至明年2月28日。
●沙田大圍站上蓋柏傲莊III累錄347宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，至今已錄得347宗終止買賣個案，佔成交量846宗的41%，而涉及總成交金額逾53.5億港元。新近錄得的個案為8B座42樓F室，實用面積359方呎，一房間隔，原本於去年6月以891.3萬元成交，當時呎價約24,827元，惟交易已於昨(24日)終止。