美股道指升84點　港股夜期低水

繼周四的感恩節假期後，美股於「黑色星期五」提前3小時收市。市場假日氣氛濃厚，3大指數於早段個別發展，道指升84點，報34,279點；標指跌1點，報4,025點；以科技股為主的納指跌53點，報11,231點。港股夜期報17,474點，跌97點，低水100點。

「黑色星期五」為美國傳統的促銷節日，零售股周五早段個別發展，沃爾瑪曾升0.27%；梅西百貨(Macy's)升0.26%；折扣零售商Target跌0.4%。美國全國零售聯合會(NRF)早前預計，今年11月和12月的假日銷售額，將較去年同期增長6至8%，即達到9,426億至9,604億美元。

另邊廂，電商巨頭亞馬遜卻於假日遇上全球大罷工。外媒報道，包括美國、英國、日本、澳洲、南非及歐洲多國的亞馬遜配送站員工，計劃趁銷售旺季策動罷工行動，要求資方提高薪酬及改善工作條件。亞馬遜股價跌0.6%。

展望後市，著名「美股大好友」、Fundstrat聯合創始人Tom Lee認為，美股有機會出現「聖誕老人行情」，標指於年底有機會升至4,500點，即較目前水平漲逾一成。他解釋指，近日美股出現極罕見的技術信號，標指於周二單日漲逾1%，而期權認購及認沽的未平倉比例(Put/Call Ratio，PCR)飆升至1.0以上，反映期權投資者在股市上漲時「逆勢買跌」，有違於常理。

不過，歷史數據卻顯示，這種不尋常現象可能是股市上漲的先兆。自1997年以來，此信號只出現過3次，分別發生在1997年2月、2008年11月和2020年3月，而在接下來的一個月乃至一年內，股市都會大幅上漲。

瑞銀財富管理卻認為，本輪股市反彈浪未必能持久。該行指出，標指的預期市盈利已升至17倍左右，參考歷史數據，18倍的市盈率平均反映市場預期接下來一年企業盈利增長14%；這一點與當前市場預估明年盈利倒退的想法背道而馳。換言之，從估值角度來看，美股未必有太大的上行空間。