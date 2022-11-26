東方日報B1：華年內第二度全面降準　放水5千億

中央扭盡六壬催谷金融機構放貸支持實體經濟、防止有內房企業倒下，中國人民銀行周五宣布，透過全面降準(降低存款準備金率)釋放長期資金多達5,000億元人民幣(下同)，為今年第二次，亦是國務院常務會議預告「適時適度運用降準等貨幣政策工具」兩日後正式行動，與今年4月由預告到官宣的路線圖同出一轍。不過，分析指，今次降準意在對受疫情煎熬的行業和中小微企業提供增量資金支持，故降準幅度維持在0.25個百分點。

這次「放水」規模低過之前3次的全面降準將於12月5日實施，不包括已執行5%存款準備金率的金融機構，在下調後，金融機構加權平均存款準備金率為7.8%，比4月下調後的8.1%再降0.3個百分點。

人行明確表示，今次降準有3個目的，包括保持流動性合理充裕，保持貨幣信貸總量合理增長，落實穩經濟一籃子政策措施，加大對實體經濟的支持力度，支持經濟「質的有效提升」和「量的合理增長」；優化金融機構資金結構，增加金融機構長期穩定資金來源，增強金融機構資金配置能力，支持受疫情嚴重影響行業和中小微企業；降低金融機構資金成本每年約56億元，通過金融機構傳導可以促進降低實體經濟綜合融資成本。

從上周出爐的10月經濟數據可見，內地持續受疫情反覆、外需回落及樓市低迷等影響，經濟雖然保持恢復，但基礎不穩固。外匯經紀商Oanda資深市場分析師Craig Erlam認為，人行降準在於支持再次陷困的經濟，效果卻很難說，因有個別城市重新實施封鎖及限制，不過，疊加其他提振樓市及放寬入境限制措施，對於增長前景仍存在不確定的中期經濟而言，降準可能起到支撐作用。

中央連環推出撐經濟、救樓市新政，當中，內銀向內房放貸「輸血」更成關鍵。面對淨息差持續收窄，內銀更需獲准下調存款準備金率，才可為淨息差提供更大穩定空間，亦為救市代價「打底」。

渣打銀行大中華及北亞區首席經濟學家丁爽在報告指，降準可為內銀提供更低及穩定的流動性，用作加大支持實體經濟。

渣打維持12月中期借貸便利(MLF)利率下調0.1厘的預測，即使同月生效的降準令MLF減息延至明年初的風險增加，但樓市持續下滑、新一輪新冠肺炎疫情捲土重來及出口增長放緩下，估計貨幣政策將進一步放寬。同時，該行對內地第四季國內生產總值(GDP)按年升4.3%的預測亦不變，因本季經濟活動仍較疲弱。

反觀貨幣政策「放水」下的A股大市，普遍會率先受惠。不計今次，人行自2016年以來共14度降準，公布後首個交易日滬綜指有10次上漲、4次下跌，即上漲機率逾70%。以全面降準的7次計，更錄6次上漲。市場人士表示，降準可望為股市帶來流動性，亦為投資者帶來更強的信心。

周五開市前，人行仍維持逆回購利率在兩厘不變，僅展開80億元的7天期逆回購操作，本周淨回籠規模達3,780億元，惟滬綜指仍轉升0.4%，收報3,101點，連升足足5周，滬深股通還錄得淨買入逾74億元。