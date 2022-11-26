貝萊德料中國明年經濟、股市有驚喜

目前內地經濟的兩大阻力為「動態清零」政策和低迷的房地產業。全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)認為，若能解決上述問題，內地經濟和股市有望在明年撥開雲霧，出現令人驚喜的增長。

貝萊德表示，內地不論債券或股票市場，都經歷了挑戰重重的一年，但短期內存在上行空間，主因市場情緒普遍低迷，導致投資者過分拋售股票，令估值變得吸引。同時，企業的盈利前景有所好轉，由相對具挑戰性轉向更樂觀，都有助推動市場氣氛回暖。

放鬆防疫穩內房成關鍵

不過，要真正推動增長，仍離不開防疫政策轉向和內房業真正復甦。該行表示，加大內地群眾流動性和更廣泛的對外開放，都有助促進內地消費和跨境活動正常化；而房地產行業發展穩定，亦能恢復金融系統，民眾亦會重拾對內房業的信心。

要改善上述問題並不易，內地的對外出口放緩或可能加速內地當局的政策轉向。貝萊德認為，政策制訂者決心專注經濟增長，近期亦採取較為務實做法，可能比市場所預期更早清除相關障礙，出口放緩亦可能成為其中一項催化劑。該行指，雖然內地市場的波動性仍然高企，但投資者取態在種種利好因素下轉趨正面。

值得注意的是，貝萊德警告，長遠而言內地仍面臨地緣政治這一關鍵風險，包括美國對華半導體業的打壓，以及對其他潛在行業的報復措施，都對經濟帶來更多不確定性。私人企業和外國投資者亦因內地近年更加強調意識形態下，面臨着潛在的「不利氣候」。

法商會籲落實20條措施

事實上，外國企業在內地做生意的意欲快將消耗殆盡。中國法國工商會近日發聲明指，法國企業非常歡迎內地在本月宣布的優化防控工作的20條措施，惟「實際的執行結果並未達到駐華法國企業的預期」，呼籲當局「真正落實20條措施政策，取消不必要和過度的限制」。

聲明顯示，外商對「動態清零」防疫政策的忍耐幾近極限，稱「法國企業希望看到，（中國）在不久的將來制訂明確的戰略，盡快走出『清零』政策。」不過，聲明最後亦提到法國企業對兩國貿易關係的重視，是法國品牌和企業增長的重要動力，「為使中法兩國貿易和雙向投資得以持續和發展，透明、可預期和公平的營商環境必不可缺。」