傳滙豐下月調升H按息　中小行擱置降低封頂息率

香港進入加息周期，消息指滙豐銀行將於下月初上調一二手物業的H按(以香港銀行同業拆息為參考的按揭計劃)封頂息率，一手物業由2.875厘增加0.25厘至3.125厘，二手物業由3.125厘增加0.25厘至3.375厘。至於早前傳出擬降低H按封頂息率搶市佔率的個別中小型銀行，有指已「縮沙」暫擱計劃。

昨香港銀行同業拆息(Hibor)全線上升，與樓按相關的一個月期再升至4.10958厘，連升10日，再創逾14年新高；隔夜息上升至3.5厘，一星期為3.82厘水平，3個月期則企5.22厘。

對於陸續有大型銀行上調新做按揭息率，中原按揭董事總經理王美鳳指出，現時市場按息介乎2.875至3.375厘，加上部分定存息已逾4厘，反映銀行整體資金成本已上漲，息率有上調壓力，因此大型銀行率先在美國議息前調升新做按息。

香港息口及銀行資金成本壓力驟增，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明預計，香港銀行將於下月再次上調P，視乎銀行結餘走勢，幅度約0.25厘。以昨日一個月HIBOR計，已比滙豐銀行一手物業H按封頂息率多出超過一厘，相信該行是因應資金成本及利潤而再度上調H按鎖息上限，為利率上升作準備。

每月供款增逾3%

以貸款額500萬元，供款30年為例，滙豐銀行「大P」為5.375厘，該行一手物業的H按封頂息調整後為P減2.25厘，即3.125厘，每月供款將增674元或3.2%，壓力測試要求將增1,273元或2.9%。同一時間，該行二手物業的H按封頂息率調整後為P減兩厘，即3.375厘，每月供款將增686元或3.2%，壓力測試要求將增1,290元或2.8%。