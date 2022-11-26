專家樓評：港樓下跌已成定局　代理行業進行淘汰戰

四年一度的世界盃本月在卡塔爾舉行，恒指反彈後回穩，被認為是「世界盃魔咒」再現。近日港股走勢看似回暖，受惠美國10月通脹低於預期，以及中港放寬防疫等消息刺激，恒指由低位反彈，不過投資者情緒尚未平伏，畢竟美國聯邦儲備局未完全停止加息，中美關係仍然處於緊張狀態，局勢未明朗之下，股市回升僅為樓市帶來輕微刺激。據香港置業前線分行所錄得的數字顯示，綜合過去一星期(11月7日至11月13日)全港20大主要屋苑二手買賣錄40宗二手成交，按週增加兩成半，不過實際上僅增加約8宗二手買賣。

疫情肆虐及加息周期等負面因素夾擊，對經濟的影響亦逐漸浮現，樓市亦未見曙光。從研究數據可見，今年樓價已經擴大至雙位數跌幅，創2008年後最大跌幅，不過價跌暫時未能帶動成交量上升。今年以來一、二手樓交投急挫，特別是新盤市場，銷售量顯著減少，至今新盤售出大約8,772伙，保守估計全年不足11,000伙，創自2013年一手銷售條例後新低。同期二手住宅註冊量亦只有約33,000宗水平，全年相信將難以收復失地，創1996年有紀錄以來的27年新低。

今年本港樓市下跌已成定局，二手樓價累跌約1成，部分地區甚至跌多於1成，不乏屋苑時光倒流價單位成交，變相二手供應及選擇增加，近期市場錄得不少蝕讓及低市價成交，蝕讓放盤主要是部分心急二手睇淡後市「減磅」沽貨或個別移民盤，情願蝕讓亦要出貨。若按金額劃分本年至今二手住宅註冊量表現，出現全線下跌，當中價值500萬以上至1,000萬元二手住宅錄17,425宗註冊，較去年同期的31,945宗減少約45.5%；價值1,000萬元以上二手住宅錄5,832宗註冊，較去年同期的9,260宗減少約37%；價值500萬元或以下二手住宅錄9,745宗註冊，較去年同期的13,119宗減少約25.7%。

疫情已嚴重打擊多個行業，目前營商環境的確很困難，各界憧憬港府鬆綁檢疫至「0+0」，不過仍然障礙重重，近日政府雖然分段放寬防疫措施，但似乎並未像以往般迅速起到提振作用。歷屆世界盃期間，香港樓股市表現較為遜色，「世界盃魔咒」今年會否再現仍是未知之數，不過樓市成交「僧多粥少」已是既定事實，市場生態在變，舖海戰及人海戰已不及時宜，加上網上搵樓已成新常態，地產代理行業「瘦身」削分行減成本在所難免。

世界盃本月開鑼，各隊打入世界盃隊伍都以最佳狀態出戰，法國上屆世界盃奪冠，今年能否再度衞冕就要拭目以待，就好比地產代理行業淘汰戰，能否衝破障礙突圍而出才是致勝關鍵。

香港置業行政總裁 馬泰陽(Dave Ma)