1周10大驚奇︰罕見指標預示港股已見底　牛市即將重臨？

本欄早於3周前已預告港股反彈，相信各位讀者亦有所留意。隨着市況逐漸改善，本周再有罕見指標發出牛市訊號，或預示港股已見中長線底部。

【1、神準RSI指標反映港股見底】

從技術走勢來看，香港恒生指數的14個月相對強弱指數(RSI)於在本月內，完成了自1967年以來首次「單月轉身」，即在月內跌破30關口，後又快速飆升至30以上。

RSI是由Wells Wilder於1978年發明，主要通過計算價格的漲跌幅，考慮股價變動的幾個因素(上漲和下跌的天數、上漲和下跌的幅度)，用來評估股市中「買賣盤雙方力道的強弱」。一般而言，當RSI低於30的時候意味着「超賣」；而當RSI大於70的時候，則意味着「超買」。

一般而言，圖表分析員會關注14日的RSI，當「超賣」時意味後市有機會反彈，「超買」則反之代表後市有機會轉向下跌。

不過，今次所計算的並非傳統上的14日RSI指標，而是超長線的14個月RSI，用法亦有所不同。數據顯示，在2009年金融危機前後，美股的標普500指數也出現過類似的圖表形態。在那之後，美股展開逾十年的長期牛市。

【2、又有大鱷押注沽空港元 阿克曼：聯匯脫鈎時間問題】

知名對沖基金經理阿克曼(Bill Ackman)表示，通過認沽期權持有大量沽空港元倉位。他指出，聯繫匯率對香港不再具有意義，料港元與美元脫鈎只是時間問題。他續稱，由於近年中美脫鈎(decoupling)，繼續將港元與美元掛鈎是「非常尷尬」。

外媒引述金管局表示，對於質疑聯繫匯率制度的個人觀點不予置評，香港既不需要、也無意改變聯匯制度。金管局指，在運行近40年後，面對大規模資金流動，聯匯制度仍然運作良好，對於有個別市場參與者不時對聯匯制度表示質疑，認為大多是基於對制度的誤解，或是基於自己的基金頭寸，金管局不會作出評論。

而過去多番揚言沽空港元的國際對沖基金大鱷巴斯(Kyle Bass)，較早前趁港元弱勢，再度發功高調唱淡！他7月時透露，正在拋售港元，並「睇死」聯匯制度不能保持掛鈎美元，並大膽估計，未來一年內聯匯制度將重新被評估，屆時港元將大跌30%至40%。

【3、溫斯坦稱做空港元如買200倍彩票】

Saba Capital Management創辦人溫斯坦(Boaz Weinstein)則表示，他和阿克曼一樣，也在做空港元。

溫斯坦在社交媒體Twitter回應阿克曼指，阿克曼的交易就如一張聰明的彩票，他自己手上也有。溫斯坦在推文表示，打破聯匯制度無論看來有幾不可能，但回報高達200：1，與同樣6個月時期內如IBM等公司發生違約的CDS回報「拍得住」。

阿克曼之前揚言，「聯繫匯率對香港不再有意義，港元與美元脫鈎只是時間問題」，並質疑「假如中國強大、有獨立主權，為何需要港元與美元掛鈎」。

不過，溫斯坦與阿克曼兩人均未披露押注規模。

外媒指，這兩大交易老手的押注可謂逆歷史潮流而上，認為自己可以押中脫鈎大獎。事實上，自1983年以來，港元聯繫匯率制度已多次遭受投機客攻擊，但最終仍令包括大鱷索羅斯(George Soros)等人敗陣。

【4、IIF預警：明年全球經濟恐慘如2009 俄烏戰事拖多兩年】

國際金融協會(IIF)表示，明年全球經濟疲弱程度，恐怕會和2009年一樣慘淡，歐元區經濟可能萎縮2%，原因是俄烏戰事可能演變成為一場「永遠的戰爭」。

Robin Brooks、Jonathan Fortun等經濟學家周四(24日)表示，預計明年全球國內生產總值(GDP)增長將放緩至1.2%。經基期效應(base effect)調整後，明年經濟可能會與2009年一樣疲弱。分析師指，全球GDP受衝擊程度，基本上取決於烏克蘭戰爭的軌跡。基本情境預測是這場戰爭會拖到2024年，因為對俄羅斯總統普京來說，這是一場決定生死存亡的戰爭。

此外，IIF預測美國GDP將擴張1%，拉丁美洲可能增長1.2%。根據IIF預測，明年推動全球經濟的最大動力是中國，原因是當局或會鬆綁防疫措施。

【5、美國通脹要2年後才有望回落 息口或升至5厘以上】

Federated Hermes首席市場策略師Phil Orlando表示，雖然近期美股上升，惟通脹仍有機會於未來2年對市場造成威脅，美國通脹或廷2024年才會降至聯儲局2%的目標。

報道指，10月美國通脹按年增7.7%，低於預期，是通脹開始趨緩的強烈迹象，令近期美股反彈。惟Phil Orlando表示，投資者或還未意識到通脹黏性，根深柢固的高通脹，或需將利率提升至5%以上才有辦法解決。

此前，聯儲局官員布拉德也發表同樣觀點，他認為利率需到達7厘才能抑制目前的高通脹，5厘只屬下限，上限應在7厘才對。

【6、美國遇史上最猛禽流感 雞蛋價格飆4成 】

美國通脹正從40年高位回落，惟前景後存在很多不確定性。據農業部數據顯示，美國經歷了史上最嚴重的禽流感疫情，造成超過5,000萬隻禽鳥身亡，並導致雞蛋和火雞肉類供應驟減，帶動價格創歷史新高，消費者叫苦連天。

外媒報道，美國10月蛋價較去年同期大漲43%，按月升幅亦超過10%。在各項食品類別中，蛋價的升幅都是最大。另有報道指出，最近的禽流感重擊雞蛋行業，適逢美國消費者近日要慶祝感恩節，加上冬季將至，要大量購買雞蛋，使消費者深刻感受到價格壓力。

與此同時，歐洲及英國也同樣遭受禽流感危機，英國有些超市更因為雞蛋供應中斷，需要進行配給。

【7、美銀客戶不斷逃離股市 明年美股回報有限】

因為擔心經濟衰退臨近，美國銀行私人客戶逃離股市，資金湧向債券，資金連續第39周流入債券。

美國銀行的Michael Hartnett等策略師引述EPFR Global數據指出，全球債券基金在截至11月22日的四日內，進一步流入66億美元，為逾三個月以來的最高水平。

另美銀私人客戶已連續九周撤出股票基金，明年市場前景面臨高通脹、聯儲局立場鷹派及經濟衰退陰霾等因素。策略師們支持明年上半年持有債券，而認為下半年股票更具吸引力。

高盛和摩根士丹利的市場策略團隊也認同Hartnett及其團隊的謹慎觀點，料明年美股回報有限。

【8、惠理：內房債好平！會選擇性增持】

中央接連出招為房地產行業「輸血」，讓一眾開發商暫時脫離險境，買家信心雖未有復甦迹象，但數輪救市行動已刺激內房債急升。惠理基金首席投資總監—固定收益葉浩華表示，之後會選擇性地增持內房債，又謂相對全球其他市場，亞洲信貸估值依然吸引。

葉浩華說，中央在數周前放鬆防疫政策，刺激內房債在數天內最少都升一成，個別更大升四成，相信反映了投資者認為防疫政策鬆綁是好開始，預計當局在「動態清零」政策不會一刀切，或會變得有針對性，經濟料持續改善，預計當局推出更多支持措施，但方式主要是發債支持保交樓工作推進，讓房地產市場盡快恢復正常。

樓市銷售恐怕不會有很大改善，但是二十大會議過後陸續見到當局推出支持措施，讓投資者預期有所好轉。「最重要嘅係… (內房債)贏在起跑線，個估值真係好平！」，觀乎全部內房債價已跌至「十幾廿蚊」，上行潛力肯定大過下行潛力。

他又表示，目前內房債佔旗下基金敞口約15%，較二十大會議前部署約10%有所增加，主要是期內內房債價增長所帶動，之後會選擇性地增持內房債，包括投資級別或者高收益債。

【9、各跨國巨企掀裁員減薪潮】

全球經濟不景，企業裁員之風正盛，就連一直享受榮境的美國科技業，都在大吹寒風！由疫情催生的全球個人電腦(PC)需求急劇下滑，惠普(HP)公布第四財季收入按年跌幅擴大至11.2%，錄148.01億美元，上季更錄淨虧損200萬美元，扭轉去年同期大賺30.99億美元及今年第三財季仍賺11.19億美元的情況，同時宣布計劃未來三年內裁員4,000至6,000人，成為另一家大規模「瘦身」的大型美企。

至於半個月前公開將大手裁員過萬人的Meta，周二美市早段外媒爆出集團行政總裁朱克伯格決定明年辭職的消息，已遭Meta發言人否認。消息一出惹來各界關注，惟公司發言人Andy Stone迅即在社交平台發文闢謠，指有關朱克伯格將辭職的報道失實。

【10、樓市好友續睇淡 明年恐跌10%】

今年香港樓市疲態畢現，但港府卻未有「從善如流」盡快撤銷樓市「辣招」，在經濟不景氣下，樓市正加速下滑，今年樓價調整幅度料達雙位數字，明年頗大機會持續尋底。素有「樓市大好友」之稱的資深投資者林一鳴向本網表示，其對明年樓價的最新跌幅預測為5至10%。

據行業統計數據初步推斷，今年樓價跌幅逾10%。林一鳴稱，由於今年樓價跌幅多了，估計明年跌幅在5至10%水平，不會引發金融危機。談及影響樓市的因素，他認為最大因素是加息，其次是經濟轉差，第三是移民潮。兩地通關可能讓市場情緒轉好一點，但利率走勢更為重要。