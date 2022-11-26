致富智庫：如何練成「富體質」？代入有錢人思維就得？

在《窮體質富體質》一書中，作者石原加受子指富體質可以理解成和窮體質相反。

●以自我為中心 順應自我

富體質是一種「以自我想法為中心」的意識，懂得傾聽、順應自我的聲音，以自己的感受為基準，選擇自己真正想要的。富體質者對於自己的存在價值有一定的肯定，對於得到錢財、幸福都感到是「理所當然」，毫無罪惡感。

以工資為例，每個人都希望自己的人工愈高愈好。假設你對於擁有2萬元月薪的待遇已感到滿足，聽到時薪調升至3萬元時，你會覺得驚訝，有些人甚至質疑自己不值得獲取那麼多報酬。若然你有這種想法，即使日後有更好的機會，也很可能會主動搞砸。了解自己值得擁有，就能消除對金錢的罪惡感，擁有這個想法，才不會讓人在富足之前不自覺地「剎車」。

空憑一臉自信就能擁有富體質，輕鬆獲得財富？深究原因，富體質的人就是能傾聽心底真正的欲望，對所做的事充滿幹勁和熱情，專注自己，不與人比較。

●喬布斯成功秘訣：專注和簡單

專注和簡單，就是蘋果公司(Apple Inc.)創辦人喬布斯成功秘訣之一。《喬布斯傳》記錄了教主的金句：「你的時間有限，所以不要為別人而活。不要被教條所限，不要活在別人的觀念裡。不要讓別人的意見左右自己內心的聲音。最重要的是，勇敢的去追隨自己的心靈和直覺，只有自己的心靈和直覺才知道你自己的真實想法，其他一切都是次要。」

喬布斯這句說話，正好印證了他潛藏「富體質」。有錢人與你的差距，不只是錢，想法更為重要。

事實上，體質可以藉着後天習慣而產生變化，那麼究竟有錢人的習慣，和你有甚麼不一樣呢？美國作家Thomas C. Corle花了5年時間，研究億萬富翁和窮人的日常習慣，在他著作《富有的習慣》一書中，揭露了多種普通人沒有的習慣，不妨從今日起，試試培養致富習慣。

●與成功人士交流 拓收入來源

富翁們在日常生活上都有一些慣例，包括早起、睡足7小時、運動、閱讀及獨立思考等，相信這些都是大家比較容易起步的；而在選擇朋友上，有錢人喜歡與成功人士交流有益的觀念和想法，避免跟消極的人相處，免卻被負能量所影響。

另外，有錢人其中一個特點就是他們通常有多重收入來源。Thomas C. Corle的研究發現，65%富人在賺到人生第一個百萬美元之前有3個收入來源、45%有4個收入來源、29%有5個或更多收入來源。儘管所有投資都有風險，但一般打工仔單靠工資，實難以達到財務自由，藉着買樓、股票、基金及投資副業等，可為自己創造額外收入。

仲諗？快快將被動變主動，勇於嘗試、突破、全力以赴，一起將不可能變成可能！