澳門立會議員：新賭牌條文更清晰是好事　監察執行力度待觀察

中美關係處於互相爭霸的時期，多年來市傳澳門批賭牌予美資博企，目的是要透過這些公司在美國政壇發揮影響力，牽制美國。

澳門立法會議員林宇滔對《東網》表示，有關的講法沒有官方資料佐證，但官方曾在公開場合解釋，政府是冀美資公司能夠引入拉斯維加斯的長途客人，一來增加客源，二來令平均旅客留澳時間由不足一天變成3至4天。可是很明顯，過去20年美資公司都未有兌現過這承諾。

他指出，在疫情前，澳門旅客最多仍是來自中國內地佔69%，約兩成來自香港，6%來自台灣，餘下5%來自其他地方。即大中華區旅客佔已佔去9成半，如未來10年，博彩企業按新賭牌規定可以令外國旅客佔到兩成至3成，他認為便可逹標，甚至算是成功。

他稱，現時新賭牌條文上更清晰是好事，但監察的執行力度仍有待觀察，他也冀政府能着實執行監察。

疫情還會維持多久，可能會影響博彩企業的投資，但林表示，疫情總會過去，或者在明年措施便會放寬，所以對博企投資的落實不會有太大影響。賭牌條文之中，「不可抗力因素」不應該，也不能夠成為博企減少投資的藉口。