銀娛：積極為澳門的長遠繁榮穩定作出努力

銀河娛樂集團宣布，旗下銀河娛樂場股份成功獲得澳門特別行政區政府(下稱「特區政府」)給予娛樂場幸運博彩經營臨時批給。銀娛將全力配合特區政府落實相關的後續工作，並於未來一如既往積極支持及推進澳門的「1+4」適度多元發展策略，做優做精做強綜合旅遊休閒業與非博彩項目，以及博彩業的健康發展。

銀娛主席呂志和表示：「澳門一直是銀娛的立業之根，多年來，我們全力配合中央及特區政府對澳門發展的定位，積極為澳門的長遠繁榮穩定作出努力。在未來10年這個全新起點上，我們將會把經驗所得結合創新元素，為澳門『世界旅遊休閒中心』定位帶來更多發展的可能；同時，銀娛定將不忘初心，堅守『取諸社會，用諸社會』的精神，為澳門社區的可持續發展貢獻力量。」

銀娛於旗下各旗艦物業，包括「澳門銀河」、「澳門百老匯」及星際酒店等，推出了一系列產品及設施；將於未來10年在旗下現有及即將推出市場的路氹新項目中，引入更多獨有及嶄新的世界級非博彩設施及體驗。銀娛亦會繼續秉持「心繫社區 感愛同行」的企業社會責任宗旨，積極支持僱員福祉、人才培育、體育、文化、環保、慈善及扶持中小企等不同領域的工作，助力促進業界以至澳門社區的可持續發展。