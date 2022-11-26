澳門6大博企確認獲新賭牌　對未來發展有信心

澳娛綜合度假股份有限公司宣布，澳門特別行政區政府今天批示公司獲授娛樂場幸運博彩經營批給臨時判給。新的博彩經營批給為期10年，將於2023年1月1日起生效。澳娛綜合衷心感謝澳門特區政府，讓公司能夠繼續為澳門服務，延續其對澳門經濟的貢獻，助力澳門構建世界旅遊休閒中心。

銀河娛樂集團宣布，旗下銀河娛樂場股份成功獲得澳門特別行政區政府(下稱「特區政府」)給予娛樂場幸運博彩經營臨時批給。銀娛將全力配合特區政府落實相關的後續工作，並於未來一如既往積極支持及推進澳門的「1+4」適度多元發展策略，做優做精做強綜合旅遊休閒業與非博彩項目，以及博彩業的健康發展。

主席呂志和表示：「澳門一直是銀娛的立業之根，多年來，我們全力配合中央及特區政府對澳門發展的定位，積極為澳門的長遠繁榮穩定作出努力。」

新濠博亞娛樂宣布，其附屬公司新濠博亞(澳門)已獲澳門特區政府通知，獲臨時授予在澳門娛樂場經營幸運博彩之10年博彩批給。該博彩批給的最終授予及合同的條款和細則仍需待澳門特區政府落實。

新濠主席兼行政總裁何猷龍表示，衷心感謝特區政府使整個競投過程進展順利且具透明度。

永利渡假村宣布，永利渡假村(澳門)股份有限公司已獲得澳門特別行政區政府臨時授予的娛樂場幸運博彩經營批給合同。確定批給仍須待與澳門特別行政區政府落實和簽署。

公司表示很榮幸能夠獲得臨時授予的澳門娛樂場幸運博彩經營批給，衷心感謝澳門特區政府給予公司能夠繼續參與澳門未來發展的機會。

美高梅金殿超濠股份有限公司(美高梅金殿) 衷心感謝澳門特區政府給予新博彩批給的臨時判給，讓我們能參與澳門綜合旅遊休閒業新的發展機遇期。公司表示，對澳門未來的發展充滿信心。

金沙集團獲發新一輪的十年期娛樂場幸運博彩經營批給。是次批給為臨時判給，待與澳門特別行政區落實並簽署新的娛樂場幸運博彩經營批給合同後轉為確定判給。

拉斯維加斯金沙集團和金沙中國主席兼行政總裁羅伯特‧戈德斯坦（Robert G. Goldstein）表示：「在未來10年及以後將堅定不移地在澳門經濟、人才及社區發展方面持續投放資源。集團對澳門的前景依然充滿信心。」