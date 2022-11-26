郭家耀：中國碳中和受惠國策　值得中長線關注

早前集團通過PetroSingapore Holding Pte Ltd.(PetroSingapore)向Northwaters Capital Pte Ltd.(NWC)完成200萬噸優質的碳信用資產的銷售交易，實現銷售合約金額超過2億港元，預期將於截至今年12月底止的財務年度實現重大收入。而是次交易是亞洲區域最大規模碳減排量交易之一，對於推動亞洲自願減排市場發展具有積極意義。

參考市場上一些公開的市場交易，例如2021年，Netflix購買了150萬噸Verra認證的碳信用；微軟也購買了140萬噸碳資產。知名國際企業購買的碳資產規模亦不及集團這次，可想而知集團是次交易規模龐大。然而，是次交易的銷售金額約2億元，將佔集團今財年大部分的收入。隨着碳信用的需求和交易快速發展，將為集團碳資產開發與經營業務帶來發展機遇，創造更多回報。因此，集團碳中和領域相關業務未來甚具發展潛力，憧憬可帶來不俗的收入。

值得一提的是，為了響應減碳目標，並致力於2050年或以前透過能源轉型和創新實現碳中和，「零碳」相關題材近年在市場上的熱度持續提升。負碳排放業務是集團產融結合的碳中和業務的重要組成部分，與碳資產開發與管理業務互相有關聯。大灣區是集團推動負碳排放業務戰略的重要區域，印染行業作為出口和內需高度關聯行業是集團落地負碳排放業務的重要產業領域。

早前港交所宣布推出全新的國際碳市場Core Climate，支援市場進行高效和透明的碳信用產品和工具的交易。集團為首批參與香港交易所Core Climate平台的機構，將來會跟港交所多合作，推動香港成為碳資產交易的國際中心，進一步配合國家零碳排放的戰略目標。展望未來，全球碳中和業務在市場上的熱度持續發酵，集團的碳資產開發和經營與管理業務亦可從中分一杯羹。加上在國策支持下，集團值得中長線關注。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)