鄺紫珊：巴菲特進場建倉　半導體資產可作長線布局

股神巴菲特買進台積電ADR，無疑是對晶片股及台股注入正面的動力，不過面對明年全球經濟下調，台股未來仍充滿不確定性的形勢。市場預期美國加息步伐放緩，美股呈現反彈勢頭，建議投資者需觀察台股後續的走勢，不宜過分進取。

台積電今年股價從最高點大幅下跌，直至巴菲特投資旗艦基金巴郡斥資41億美元入股台積電，讓股價快速反彈。巴菲特一向是「別人恐懼我貪婪」，這也可能是巴郡買進台積電的原由之一。

今年以來，外資開始有重回台股之勢，好像台積電、金融股與中小型股等都有較看高一線。而台積電ADR股價從今年高位145美元，一度跌至11月最低的60美元，跌幅接近6成，巴郡於這段時間布局，正是因為看好公司前景及價格便宜；他進場建倉，有利市場對晶片及半導體行業重新注入強心針。由於台積電ADR已經升了不少，建議可以在下修時再考慮。

通脹水平仍高企，可以預期美國聯儲局加息時間將會拉長，對股市也造成壓力。現階段半導體庫存的調整周期預計於明年第二季完成，由於有關產業的風險底部已經形成，隨着明年第一季伺服器規格提升，可望帶動資料中心、高速運算及車用等產品線的半導體需求。近期台灣的半導體大廠相繼傳出利好消息，資金開始回歸，隨着全球需求增加，基本面的投資價值又再次浮現，可考慮以半導體資產作長線布局。

展望後市，全球政經形勢將影響半導體產業，經濟衰退、聯儲局決策，以及俄烏局勢，中美半導體對抗的制裁行動等，反有利台灣這方面的技術優勢，加上當地擁有完整供應鏈，在客戶長期關係，以及研究發展等利好條件下，看好未來後市的表現。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊