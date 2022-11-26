曜熊理財：歐元基金明年熊市持續

美聯儲會議紀要顯示可望放慢加息步伐，不過，經濟學家認為明年美國衰退的可能性高達50%。最新數據報告顯示，11月美國製造業和服務業採購經理指數(PMI)繼續下行，兩項指標均低於榮枯線。

全球經濟前景惡化且金融條件收緊，實際經濟活動明年預測會下行；此外，通脹持續下或需要金融條件以高於預期的程度緊縮，這個可能性也被視為不利因素。

由於能源價格和生活成本不斷上漲令民眾倍感壓力，多個歐洲國家頻現大規模罷工和遊行，反映了歐洲嚴峻的經濟形勢。在能源危機愈演愈烈、通脹水平不斷上漲的背景下，歐洲經濟明年前景悲觀。

歐盟統計局最新數據顯示，10月歐元區通脹率按年率計算達10.7%，再創歷史新高，歐元區19個成員國中有11個通脹率達兩位數。另一方面，自俄烏戰事以來，歐美國家對俄羅斯多領域制裁持續升級。事實上，價格壓力已經蔓延到歐洲國家各行各業，影響民眾生活。

能源危機和高通脹正導致歐洲經濟前景持續惡化。能源價格飆漲給歐洲工業帶來沉重打擊，而隨着利率上升和經濟前景不確定性增強，預期投資也在不斷減弱。從經濟發展趨勢上看，歐盟經濟正迎來一個轉捩點，歐洲各國艱難應對生活成本上升，企業正失去競爭力，歐元基金明年持續走弱。

曜熊理財策略董事馬煒喬