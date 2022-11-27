陳樂怡：天齊鋰業盈利前景可期　目標看75元

美國聯儲局公布11月議息會議記錄，內容顯示「很大多數」決策者同意「不久後」就適宜減慢加息速度。紀錄公布後，12月放緩加息至0.5厘的機會率維持在76%。投資者宜留意下周公布的11月PCE(個人消費開支物價指數)，會否如CPI(消費物價指數)走勢般回軟。另一邊廂，內地疫情升溫，重新開放的樂觀情緒消散。不過恒指近期回落，大市成交未見明顯增加，反映沽壓不大。目前大市欠缺催化劑，恒指宜守17,000點。

板塊方面，中字頭國企股一度炒起，主要由於中證監表示，要探索具中國特色估值體系，促進市場資源配置功能更好發揮。官媒亦發文指，需完善符合國企特點的估值方法。不過，國企改革推動多年，中字股估值區間未見太大變化。現階段僅屬初步方向，需留意後續吸引外資或長期資金進場的行動。中字股縱然估值低殘，但需細分國家政策支持領域以及企業盈利能力等，投資者不宜單憑上述消息追入。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)