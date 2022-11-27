【星期一‧炒啲乜】港股年內大幅跑輸　12月開局點算好？

美國感恩節假期疊加世界盃效應下，美股上周交投相對淡靜，但全周仍錄升幅。隨着「黑色星期五」以及「網絡星期一」的促銷成績陸續出爐，料可為投資者提供參考去預示各大零售商接下來的聖誕銷情，並在股市上作相應部署，為大市走向提供一些指引。

至於港股上周下跌，表現較美股落後。不過，人民銀行在收市後宣布全面降準(降低存款準備金率)，料可釋放最多5,000億元人民幣長期資金。此外，澳門新賭牌亦在上周末揭盅，現時在澳門經營賭場的6間博彩企業全數獲發「臨時判給」，在未來10年繼續可以特許經營開賭。

而更重要的是即將進入全年最後一個月。截至上周五(25日)，恒生指數與年初比較累跌超過5,800點或24.8%，相比之下內地滬綜指同期只跌了14.7%，美股道指更「僅」跌5.4%，相信堅守投資港股的投資者不會寄望單靠12月可以收復年內失地，但在大幅跑輸後避免再加大虧損仍然重要。大家作部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以控風險。

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