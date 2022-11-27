【港股前瞻】內地疫情升溫沖淡救市藥效　專家料恒指繼續整固

中央政府正忙着為一眾陷入債務困境的地產商「續命」、催谷金融機構放貸支持實體經濟之際，廣州、北京等多個地區疫情升溫，封控措施恐升級，為港股後市增添陰霾。市場靜待當局推出更多支持經濟措施，港股觀望氣氛濃厚，專家預計港股本周繼續整固。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑稱，市場對人民銀行上周五(25日)宣布全面降準早有預期，內房股短期內可能還有炒作機會，但支持措施因素已初步反映，反而是疫情形勢不妙，港股本周繼續在17,000點至17,800點整固。

意博資本亞洲管理合夥人鄧聲興相信，恒生指數本周整固為主，市場原預期二十大後當局支持經濟，或推出更龐大的經濟刺激措施，但是目前有關措施的規模不及預期，關注接下來內地支持經濟力度以及美國息口走勢。他指，一些中長線基金在萬五至萬六點關買貨吸納之後，港股如今升到萬七至萬八關，港股估值已不太吸引，仍待期指結算及更多催化劑推動恒指突破。

內地發布的防疫優化措施「二十條」被視為放鬆管控措施，加上推出更多支持房地產行業措施，恒指已由上月底的14,597點谷底反彈，在本輪升浪累計進帳超過3,800點。隨着疫情再度升溫，港股上周五收報17,573點，自月中高位調整約840點。

不過，高盛等投行看好資金有望由東南亞及印度，回歸至中國及南韓等北亞市場。法興則建議投資者宜重新關注亞洲半導體，板塊一般在行業周期底部的前兩至三季見底，認為集中較多科技股的台灣市場已迎來轉捩點，與富瑞一同持相似觀點。

中信里昂首席股票策略師雷德曼(Alexander Redman)表示，資金正回流至北亞，以至東南亞市場最近幾周開始跑輸。以往被視為防守性選擇的印尼，是投資者度過股市風暴的避難所，因為當地既有內需市場支撐，又是大宗商品出口國，隨着市場重新回到北亞市場，印尼受歡迎程度將會降低。

溫傑表示，這次結果符合預期，並非讓市場喜出望外的消息，續牌賭企「攞幾多分唔重要，最緊要有個牌」，但不會把賭企得分高低視作選股條件，「(政府)畀個牌你，但現時冇客呀嘛」，又謂疫情還沒受控，博彩業收入、旅客未見恢復，就算濠賭股周一高開，「水位」也不多。