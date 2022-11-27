【向世界錢進】特色縣市遍台灣　港人移民點揀？

台灣是香港人移居的熱門選擇之一，而台灣各縣市都有自身獨特的生活步調，不同人會有自己心儀的定居選擇。如果不考慮工作和家人朋友陪伴因素，大家又認為哪個縣市的居住品質最高呢？

生活質素：台北醫療教育優勝 全球10大宜居城市

台灣網民近日就以上話題熱烈討論。首都台北的經濟最為繁榮，自然吸引一大批支持者。網民認為，台北不論是公共交通、醫療、教育、美食、文化等範疇，都勝過台灣其他縣市，尤其是一流的大學和醫院數量更冠絕台灣，是生活質素的保證。不過，台北的物價和樓價是全台最貴，生活步伐最為急速，是少數要挑剔的因素。

其實，從近年台灣縣市之間的人口移動，已看到由台北人遷往鄰近都市形成趨勢，桃園、新北、台中等都是當地人希望移居的縣市，而遷移原因離不開台北以外縣市的物價較低，以及樓價相對可以負擔。

當中，台中市的受歡迎程度持續高企，原因包括當地氣候相對其他台灣城市宜人穩定；而且環境舒服漂亮，可用低廉物價享受高生活質素；配合地理位置居於台灣中間，南上北下交通方便，使許多人認為台中市是台灣最適合居住的城市之一，因此當地樓價近幾年開始急起直追。

其他縣市亦各有支持者，例如有人看中桃園距離台北和新北的交通路程不遠，且相較其他縣市較不受地震影響，在當地置業安全感較高。至於支持高雄的人認為，該地區發展日趨國際化，路闊、近海、有國際級別機場等都是優點，而扣分的地方則是空氣質素一直欠佳。

台灣人的觀感以外，亦可參考外資機構對台灣的評價。英國時尚雜誌《Monocle》早前公布「2022全球宜居城市」排名，名列第10的台北是排名最高的台灣城市，亦是排名第二高的亞洲城市，僅落後於日本東京。

此榜的評選指標包括生活安全、交通、醫療、親近大自然的機會，以至新冠疫情後工作生活的變化、生活成本的上漲等，皆納入在統計範圍內。

該雜誌指，台北的優點包括其豐富的美食文化（例如具特色的小吃夜市）、公共交通運輸系統密集且持續發展中、犯罪率低、公共衞生醫療系統充足、文化表演藝術多樣化等。而不足之處則是居高不下的樓價和租金，以及一些公共設施過於殘舊。

另外，旅居海外人士網站InterNations早前根據生活質素、定居適應難易度、安全、財務前景等評選標準，把台灣列為2022年旅居海外人士最宜居地方第3名。受訪外籍人士對台灣的安全、金融穩定，以及可輕鬆負擔的醫療照護費用尤其滿意。

調查顯示，98%受訪者滿意在台灣的個人安全，顯著高於全球平均的81%；70%的人對於自己的財務狀況感到滿意，相較於全球平均60%高。

此外，台灣在生活質素指數中排名第二，所有受訪外籍人士認為這裏的醫療保健價格實惠，遠高於全球平均61%；98%認為取得醫療服務普遍容易，亦高於全球平均的73%。

樓市概況：新竹樓價年飆四成 高雄按季獨跌跑輸

居住成本顯著影響一個地方的宜居程度。台灣樓價儘管於上季延續升勢，但在息率趨升及股市下跌的利淡因素下，導致市場觀望氣氛濃厚，交投縮減。

地產中介公司信義房屋的數據顯示，今年第三季台灣的物業買賣移轉量為73,129幢，較第二季減少15.2%，比去年同期亦減少0.8%。其中以台北市和新北市分別錄超過20%的按季跌幅最為顯著，桃園市按季跌4.5%最小。以移轉量計，首兩名分別為新北市的13,285幢及台中市的11,577幢。

樓價方面，今年第三季台灣樓價按季升3.32%，按年更升15.64%。升幅最大的地區是新竹，按季升9.38%，按年比較更狂飆41.54%。至於緊隨其後的台南，上季樓價分別按季升5.89%和按年升25.23%。樓價最高的台北按季升2.24%，按年漲10.28%。而高雄成為唯一一個樓價按季倒退的都會區，第三季樓價降2.42%，但與去年第三季比較，樓價依然有17.09%的進帳。

申請門檻：投資移民審查趨嚴 港人獲批宗數大減

台灣可能是具吸引力的移居目的地，不過要留意，近日透過投資開公司或專業技術移民台灣的門檻有提高迹象，包括有申請後久久未有回音，甚至有申請被拒絕，使有意移台人士大失預算。

移民公司指，近幾個月港人獲批台灣定居數字減少，由半年前平均每個月百多宗，降至近幾個月的雙位數，原因是當局對定居申請更為嚴謹，例如會作更詳盡的背景審查，會要求申請人額外補交台灣相關專業證書，或相關工作半年的證明文件等這些過往不一定需要繳交的資料，使不少申請審批被一再拖延。

再者，部分專業對外人來說，要考牌不易。即使是在香港有多年執業經驗的律師和中醫師，都難以在台取得專業認證資格。如果只拿着居留證在台灣居住，沒有辦法進一步取得台灣身份證，就需要每兩年續證一次，且不能申請家人一起過來台灣。

至於透過投資移民台灣，由於過往不時出現移民人士成功取得居留證後隨即關閉營運的公司，令台灣當局在審批時轉趨嚴格，除要求必須是實體店營運，也會抽查辦公室的情況，水錶及電錶有否運作等。

台灣當局指，由於定居申請涉及台灣身份，所以更為嚴謹，而他們已設置「台港服務交流辦公室」，協助有需要的港人。