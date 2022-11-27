白居二入市！天水圍單日5宗未補價成交

新一批白居二購買力推動下，天水圍區單日錄5宗未補價第二市場居屋買賣，包括天富苑高層三房戶，外區白居二客取得購買證後，即以約458萬元承接單位，呎價約7,046元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯范浩軒表示，鰂魚涌太古城天山閣低層H室，實用面積約582方呎，兩房間隔，開價約980萬元，外區用家議價後以878萬元易手，即減價約102萬元，呎價約15,086元。原業主於2013年6月以約768萬元購入物業，是次轉手帳面獲利約110萬元，物業升值約14%。

●中原黃雪飛稱，樓價較年初大幅回落，部份買家認為樓價接近見底而開始入市，西半山嘉兆臺3座高層B室，實用面積約814方呎，三房連套房間隔，以1,665萬元易手，呎價約20,455元。原業主於1995年7月以700萬元買入單位，持貨27年帳面獲利約965萬元，升值約1.38倍。

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港島區

●世紀21家天下黎振傑表示，奧運站柏景灣6座高層G室，實用面積約466方呎，兩房間隔，以930萬元成交，呎價約19,957元。原業主於2001年9月以282萬元購入上址，持貨21年帳面獲利648萬元，升值約2.3倍。

●中原王能表示，觀塘居屋祥和苑本月暫錄7宗成交，包括D座中低層8室，實用面積約568方呎，三房間隔，原叫價598萬元，現降價42萬元，已補價自由市場成交價556萬元，呎價約9,789元。

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港島區

●世紀21奇豐莊瑞生表示，馬鞍山曉峯灣畔1座中層F室，實用面積約501方呎，兩房間隔，望園景，原叫價700萬元，放盤5個月，累減115萬元，以585萬元沽出，減幅達16.4%，呎價約11,677元。原業主於2002年6月購入單位，當時作價168.4萬元，持貨逾20年帳面獲利416.6萬元，升值近2.5倍。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山區本月暫錄約63宗成交，其中居屋錦豐苑H座中層1室，實用面積約540方呎，兩房間隔，10月份原以未補價第二市場價530萬元成交，其後業主賠訂，新近以550萬元再度易手，較上月賣貴約20萬元，呎價約10,185元。原業主於2010年以163.3萬元購入單位，持貨12年帳面獲利約386.7萬元。

●利嘉閣黃靜顏表示，上水新都廣場2座低層E室，實用面積約400方呎，兩房間隔，早前叫價約520萬元放盤，略減約4萬元，以516萬元成交，呎價約12,900元。原業主早於1997年斥約218萬元購入單位，持貨達25年，現轉手帳面獲利約298萬元，升值約1.4倍。

●中原余俊文稱，荃灣麗城花園本月錄8宗成交，其中5宗呎價不足1萬元，平均實用呎價約9,691元。最新成交為屋苑3期1座低層D室，實用面積約728方呎，三房連套房間隔，最初開價700萬元，減價20萬元，以680萬元獲承接，呎價約9,341元。

●祥益邱家邦指出，屯門居屋翠寧花園1座中層H室，實用面積約592方呎，三房間隔，原業主移民，故增加議價幅度，絡累積減價98萬元，以452萬元已補價自由市場價成交，呎價約7,635元。

●祥益黃文樂表示，屯門良智樓中層20室，實用面積約355方呎，獲區內白居二買家以146.8萬元未補價第二市場價承接，呎價約4,135元。

●祥益黃慶德稱，屯門富健花園7座中層G室，實用面積約592方呎，三房間隔，減價20萬元，以480萬元未補價第二市場價成交，呎價約8,108元，新買家為白居二中籤者。原業主於1999年以約129.3萬元入市，是次轉手帳面獲利約350.7萬元。

●祥益謝利官表示，新一批白居二購買力推動下，天水圍區錄5宗未補價第二市場居屋買賣，其中，天富苑K座高層6室，實用面積約650方呎，三房間隔，原開價約522萬元，外區白居二客取得購買證後，即相約業主議價，終以約458萬元承接單位，呎價約7,046元。

●美聯鄭文龍指出，東涌東堤灣畔1座高層H室，實用面積約544方呎，兩房間隔，開價750萬元，原業主見樓市受壓，經濟環境不理想，10月至今多次下調樓價，終累減130萬元，以620萬元成交，較銀行估價低約10%，呎價約11,397元。