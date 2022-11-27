前人行官員盛松成︰LPR仍有下調空間 內房一定會「軟着陸」

中國人民銀行於上周五(25日)宣布降低存款準備金0.25個百分點。人行調查統計司前司長盛松成表示，這次降準不是單單為金融機構，是為了實體經濟，通過金融機構傳導可促進降低實體經濟融資成本下降；又提到人行仍有減息的空間。

至於為何今次人行選擇先降準，而不是下調貸款市場報價利率(LPR)？他解釋指，這是財政政策與貨幣政策的配合。財政政策發債，地方政府專項債等等，主要都是由金融機構購買，而金融機構要有資金才能買，所以要降準。

同時，降準也涉及房地產行業，現在已經開始金融機構都介入房地產調控。「以前經希望把金融和房地產風險隔離開，但現在看來，沒有金融的介入，房地產風險很難化解。」首先要房地產企業努力自救，其次，壓實地方政府保交樓、穩民生的責任，最近才開始用金融機構銀行市場化、法治化的原則介入。他又強調︰「房地產軟着陸一定會，必須會...但要有時間，各方面共同努力，所以才會首先是降準；當然這不等於LPR下降沒有空間了。」

另外，他又談到美國的通脹問題，直言聯儲局加息抑制通脹效果有限。他表示，10月美國消費物價指數(CPI)按年增速高達7.7%，而按月升幅還在加速上升的，達0.4%，較9月份提高0.2個百分點，「說明這麼猛烈的加息，加了半年，每個月的物價竟然沒有下降，繼續上升，這說明效果不及預期」。