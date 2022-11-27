美「黑色星期五」網購成交破頂　實為明升暗降？

剛過去的「黑色星期五」為美國最大的購物節活動之一，Adobe Analytics的數據顯示，於當日的全美網購銷售額達到91.2億美元的歷史新高，按年增長2.3%。不過，若考慮到當前美國消費物價指數(CPI)按年升幅逾7%，反映銷售額在計及通脹因素後實際上「明升暗降」。

電商平台Shopify的數據亦顯示，在「黑五」前一天的感恩節，客戶每張單的平均消費金額僅較去年同期高3.8%，同樣跑輸通脹。即使今年美國的疫情封控措施已經完全取消，實體商店人流也未見明顯增長，Sensormatic Solutions指出，實體零售商店於「黑五」當日的人流，只較去年增加了2.9%。

從商品種類來看，Adobe發現，最受網購消費者歡迎的為電子產品、智能家居產品、音響設備、玩具及體育用品；具體包括蘋果公司(Apple Inc.)的手提電腦MacBook、智能手錶Apple Watch、遊戲主機Xbox Series X等等。從這些商品的特性來看，都是金額較大、耐用且不會重複購買的商品。

商家提供折扣達30%

客戶關係管理(CRM)系統軟件公司Salesforce指出，今年商家提供的折扣幅度達到30%，高於去年的28%；打折力度最大的包括家庭電器、服裝衣履、保健美容等。該企的零售副總裁Rob Garf表示，消費者明顯買少了貨物，「因為他們的錢不像以前多」。

所幸的是，Adobe估計今日作為美國最大網購節日「網絡星期一」(Cyber Monday)，銷售額有望按年增長5.1%，達到112億美元。