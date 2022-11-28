東方日報B1：樓市蝕讓月內126宗　10年最悽慘

二手樓價沉淪，加息周期展開，樓市短期內難望翻身，更多業主接受現實，願意止蝕離場。綜合市場資料，11月至今市場已出現至少126宗帳面貶值轉手個案，估計為逾10年單月最慘淡，並已超過上月全月水平。當中，將軍澳續成為重災區，蝕讓宗數佔整體比例超過20%。

綜合市場資料，10月全月出現至少約100宗低於購入價的二手轉讓成交，本月至今已再增逾兩成，期內蒸發樓價金額約1.47億元。同類虧損成交中，佔逾41%為2019年或以後、持貨約3年或以內的辣招期滿即沽個案。

事實上，本港樓價時光倒流，連早期入市的業主都要蝕。本月錄得的住宅蝕賣個案中，佔約34%的原業主於2018年買入單位，另有約17%更在2017年期間入市。

分區方面，將軍澳本月暫錄至少27宗蝕讓，為各區中最多；區內屋苑日出康城已佔去約12宗，個別大單位蝕幅較明顯，如晉海1A座高層A室，實用面積約841方呎，成交價1,420萬元，約4年多帳面貶值近400萬元，蝕幅近22%。

美聯劉卓豪表示，臨近年底，加上明年1月為農曆新年，向為傳統樓市淡季，業主不再等待，沽貨意欲轉強，部分更因財務問題，願意「壯士斷臂」蝕讓離場。他指出，在樓價回落下，將軍澳全區二手買賣交投向上，11月已錄約215宗成交。

該區最新蝕讓成交由天晉IIIA錄得。香港置業范文濤稱，屋苑1A座低層D室一房戶，實用面積約366方呎，以738萬元放售，放盤約半年吸引區內客洽詢，議價後減至682萬元沽，呎價約18,634元。原業主於2018年5月以約718萬元購入，持貨4年半帳蝕約36萬元。

其次是屯門區，本月錄約12宗蝕讓。美聯梁浩文指，該區本月已錄接近120宗二手買賣，區內蝕讓情況不算嚴重，主要是早年入市的業主願以較大減幅吸客，帶動交投上升。

指標藍籌屋苑不乏蝕讓買賣，該行翁凱傑稱，沙田第一城於周六、日錄一宗成交，有業主5年前以約420萬元買入單位，現沽貨也要虧蝕。他透露，該屋苑42座低層C室，實用面積約304方呎，減價25萬元，以405萬元易手，呎價約13,322元，2017年7月至今貶值約15萬元或約3.6%。而沙田區本月也錄約7宗帳面損手個案。

樓價跌勢轉急，本月住宅買賣個案的蝕幅亦擴大，期間暫錄17宗樓價跌幅超過兩成個案，其中港島單幢半新盤情況最慘烈，西營盤63 Pokfulam第2座高層E室，成交價1,328萬元，約4年帳蝕約540萬元，蝕幅近29%，為11月暫時跌價幅度最大成交。

除私樓頻頻「見紅」，即使用家主導的資助房屋市場，本月都錄約10宗蝕賣，大部分為居屋單位。其中，筲箕灣東盛苑低層戶，市傳原業主移民賣樓，未補價第二市場只售375萬元，持貨約3年帳面跌價約12.4%。

對於住宅市場蝕賣個案大增，資深投資者伍冠流認為，蝕讓個案多屬近3、4年買入的單位，現時市價已較當時為低。雖然正值跌市，但一般業主並不會大幅降價，惟買家看淡後市才會大幅還價，令市況拉鋸。不過，市場還是會有個別大劈價個案，新的低位成交出現，又會引發部分業主劈價出售，故他相信後市仍會持續下跌。

對於投資部署，伍指出，一般情況下自己不會止蝕賣樓，因為再買時又要支付辣招稅，他又指，有代理推介筍盤，市價7折的都有，可惜被捷足先登。