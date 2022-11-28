【訪問】經濟衰退債券成避風港　基金看好避險貨幣

美國通脹乍現降溫勢頭，市場似乎憧憬各大主要央行放緩加息，但這絕對不代表利率見頂，貨幣緊縮引發衰退的壓力仍然存在。基金界人士認為，在最有可能出現的「溫和衰退」情景中，資產價格已具吸引力，但考慮到衰退通常不利企業盈利及股價，加上債券的孳息率已相當具吸引力，押注債券似乎更好，日圓、瑞士法郎、美元等避險貨幣在衰退期間會有較好表現。

安本資深研究經濟師Sree Kochugovindan接受東網訪問時表示，隨着美國聯儲局持續加息，經濟明顯放緩，包括房地產等利率敏感行業甚至已開始萎縮。不過，若要遏制核心通脹(撇除食品及能源)，仍將需要進一步加息，勢必引發失業率上升和增加衰退風險。至於到底是「輕度衰退」還是「深度衰退」，最終取決於通脹的持續時間。

她預期12月的加息幅度僅略收窄至0.5厘，但警告不要將加息步伐放緩解讀為「放寬貨幣政策的轉捩點」，如果美國勞動力市場在加息期間保持彈性，薪酬上漲壓力將持續存在，進而令通脹更持久，迫使聯儲局以超過市場預期的幅度更激進地收緊政策，再引發更全面的衰退。

安本投資總監及策略資產配置研究主管Maximilien Macmillan則認為，經濟衰退是明年最大的風險；若聯儲局以「鷹派」言論回應放寬幣策的可能，市場恐現拋售潮。

經濟師估計，聯儲局最重視的通脹指標——個人消費開支(PCE)物價指數，10月按年升幅為6%，較9月回落0.2個百分點，同日揭盅的11月ISM製造業採購經理指數(PMI)則料險守50點的「盛衰分界線」。周五公布的11月新增非農就業職位則預料降至19萬個，按月少4.3萬個，同月失業率則料按月升0.1個百分點至3.8%。

Nuveen首席投資策略師Brian Nick表示，目前經濟「軟着陸」、「溫和衰退」的情景可能已經被市場消化，故當前資產價格似乎具吸引力。不過，比起債券提供良好的孳息率，股票仍可能受到明年盈利增長放緩的影響。雖然今年「股債雙殺」下，持有現金跑贏大市，但儲蓄帳戶的利息仍然很低，故不贊成持有大量現金，建議選擇債券，尤其是優質公司所發行的。

Macmillan也同意，「現金為王」在接下來的一段時間未必是最佳的投資策略，理由是隨着利率見頂並回落，其他資產的表現將優於現金；通常在經濟衰退中，政府債券也較為優勝。不過，經濟陷入衰退但聯儲局未減息，現金的表現可能較股票優勝，而避險貨幣如日圓、瑞郎、美元等也通常在衰退中有較佳表現。股票估值之後也會隨着企業盈利預期復甦而再度擴張，但相信要等一段時間。

EPFR統計顯示，11月首23日，美國企業債券基金淨吸資近160億美元(約1,248億港元)，勢是2020年7月後單月最勁，其中約109億美元在11月10日美國公布上月消費物價指數(CPI)後下注。整體而言，投資及非投資級別債券的基金分別錄得86億美元及71億美元的資金淨流入。