【訪問】羅兵咸永道：虛擬資產納規管才可茁壯成長

羅兵咸永道香港網絡安全及私隱服務合夥人顏國定接受訪問時表示，目前部分虛擬資產服務公司面臨破產倒閉，僅為個別用例不當，直言舊去新來，預期未來仍會有企業及代幣崩盤。他亦認同港府研究立法規管虛擬資料及網絡安全，指各地政府亦有相關準備；就如現在反洗錢條例，以鞏固本港金融體系，認為有規管下本港虛擬資產市場才可茁壯發展，同時有機會創新。

他直言，加密技術有很多不同的使用場景，加密貨幣、NFT(非同質化代幣)等虛擬資產僅為其中之一，只要不是投機及炒賣，仍有投資價值，但其價值則要建基於購買者本身，有如現實中的藝術品。

Web 3.0(第三代互聯網)為未來的大趨勢，其中去中心化金融(De-Fi)省卻中間人的角色，減少交易時間及成本，達致普惠金融。他指，目前部分人對中介機構的不信任，同時存在信任成本高昂等問題，而透過區塊鏈技術能以「秒」計算的時間完成跨境交易，並減少不同地域支付及結算機構所消耗之費用及時間。

近年針對De-Fi的網絡攻擊數字飆升，顏國定稱，大多數錢包均有充足的網絡保安功能，僅消費者在完全交易後要懂得如何儲存虛擬資產，坦言不少資產遺失為擁有者忘記密碼，經加密的資料失去密鑰無法解密，最終淪為廢物。

「人才荒」於各行各業湧現，顏指，隨着社會風氣改變，入行人數及薪酬待遇亦較十多年前有改善。羅兵咸日前亦舉辦「黑客奪旗」比賽，讓學生於程式中發現系統缺陷，獲勝者則可得到獎學金及就業機會。