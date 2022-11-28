周樂樂：市場回升概率增加　關注反彈機會

過去一周，滬深兩市主要指數漲跌不一，其中，僅上證指數上漲0.14%，其餘主要指數均下跌，科創50與創業板指跌幅最大均超3%。申万一級行業中，11個行業上漲，20個行業下跌。板塊方面，漲幅最大的前三大行業是房地產、建築裝飾與煤炭，跌幅最大的三大行業是社會服務、計算機與傳媒。數據上看，市場風格轉向明顯，前期輪動的醫藥生物、新能源等熱點板塊題材紛紛陷入調整，而受政策扶持的超跌價值國企藍籌股明顯回暖，尤其是地產產業鏈。

國內方面來看，近期國常會強調加大金融支持實體經濟力度，適時運用降準等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。之後，銀保監、央行、商業銀行等紛紛落實對房地產行業的萬億紓困信貸，其中，農行、交行、中國銀行等國有大行紛紛響應為重點房企提供意向性授信額度；上週五央行宣布降準0.25個百分點，共計釋放長期資金約5,000億元人民幣。筆者認為國家加大力度刺激經濟，尤其是密集出台刺激房地產的政策。民營房企的融資環境有望逐步轉變，大量的信貸再次流向地產，能夠穩住房地產行業。穩住房地產有利於宏觀經濟實現穩增長目標， 因為房地產回穩能帶動建築建材、機械、金屬、家電家具、裝修裝飾、物業服務等多個相關行業的發展。資本市場建設方面，近期證監會主席易會滿在論壇年會上提出探索建立具有中國特色的估值體系。筆者認為該體系的核心為正確評估上市國企價值，因為當前國企上市公司估值偏低，尤其是中央企業被顯著低估，建立中國特色估值體係有助於促進上市國企價值回歸，引發市場對投資低估值的央企與國企炒作，也有利於市場整體市場向穩，但需警惕板塊高低切換帶來的波動。

國際市場方面， 美聯儲近期發布的11月貨幣政策會議紀要顯示，多數美聯儲官員傾向於盡快放緩加息步伐，以降低過度緊縮的風險。這緩解了市場對最近美聯儲官員鷹派加息言論的憂慮，目前市場普遍預計美聯儲將在12月將加息幅度降至50個基點，但需要強調市場預期的是美聯儲緩慢加息步伐，而不是暫停加息，在此期間市場還會依據經濟數據反复炒作美聯儲鷹派與鴿派對加息的分歧。筆者認為10月美國PPI與CPI數據漲幅繼續放緩，美國通脹水平見頂回落已經成為大概率事件，中線來看，美聯儲加息週期出現拐點成為大概率事件，短期震盪可以為中期建倉投資者提供機會。此外歐盟各方考慮將俄羅斯原油價格區間設定在每桶65至70美元之間，若成功通過，有利於國際油價下跌，減低國際通脹水平，使歐美央行放緩加息步伐，繼續刺激外圍市場好轉。

展望後市，國內外市場消息面在改善，市場企穩回升的概率增加。需要謹慎的是，國內市場有可能出現板塊高低切換，因為對比熱門成長性行業的估值，過去受政策打壓的地產、金融、家電家裝等估值低，大概率繼續吸引資金流入。策略上，短期重點關注可以低估值與受益於信貸支持的行業，另外，耐心等待中線看好成長性行業充分調整的機會。

勝利證券副首席運營官 周樂樂