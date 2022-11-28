港股黑期低水360點　人民幣匯價受壓

●踏入亞洲時段，美匯指數上升，報106.29；港匯見7.8088；離岸人民幣(CNH)兌美元一度跌破7.25，日內跌逾500點子，最新報7.2474；美元兌日圓處139.36；歐元報1.0369，英鎊報1.2053。金價處1,751.05美元。布油報83.54美元，紐油報75.95美元。比特幣變動不大，處1.64萬美元。道指期貨跌60點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水360點。

●道指上周五(25日)收報34,347點，升152點或0.45%；標指收報4,026點，跌1點或0.02%；納指收報11,226點，跌58點或0.52%。全星期計，道指累計升1.78%，標普500指數升1.53%，納指上升0.72%。

●港股ADR指數上周五下跌，按比例計算，收報17,479點，跌94點。

●即月恒生指數夜期上周五收報17,476點，跌95點，低水98點，成交13,889張。

●紐約期油上周五收報每桶76.28美元，跌1.66美元或2.13%，全周累挫4.7%；倫敦布蘭特期油收報每桶83.63美元，跌1.71美元或2%，全周累跌4.6%。

●紐約期金上周五收報每安士1,768.8美元，升8.4美元或0.5%。

●英國富時100指數上周五收報7,486點，升20點或0.27%；德國DAX指數收報14,541點，升1點或0.01%；法國CAC指數收報6,712點，升5點或0.07%。

●新股360數科以每股50.03港元定價，香港公開發售錄得超額認購1.46倍，1手中籤率70.02%，認購2手即100股可穩獲1手。

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