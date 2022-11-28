港股挫逾700點 失守萬七關 ATMXJ跌3至7%

內地降準力度不似預期，港股低開573點後跌幅擴至超過700點，恒生指數挫至16,800點水平，一口氣插穿17,000點、20天線及50天線三大關口，暫維持約700點跌幅。國企指數跌250點；科技指數跌160點，主板成交220億港元。

大型科網股是跌市火車頭，京東集團急挫7%；阿里巴巴跌5.9%；百度跌5.2%；網易跌5%；小米集團跌4.3%；美團跌4%；騰訊跌3.3%。

金融股合力拖低大市，中國平安挫7.2%。招商銀行跌6.9%；香港交易所跌6%；友邦保險跌5.5%；建設銀行及工商銀行跌3.6%；滙豐控股跌1.5%。

上周急彈的內房股回吐，碧桂園跌9.6%；碧桂園服務跌8.4%；；龍湖集團跌6.4%；中國海外、華潤置地及萬科企業齊跌逾5%。

澳門新賭牌由原本6家經營商「冧莊」，相關濠賭股普遍做好。永利澳門飆近9%；美高梅中國升3.3%；澳博升2.5%；新濠國際升2.4%；金沙中國升1%；銀河娛樂跌1%。

【09:20】港股開市挫573點 考驗萬七關 ATM齊跌逾5%

港股開市急挫，恒生指數跌573點或3.26%，報17,000點；國企指數低開219點或3.67%，報5,751點；科技指數跌157點或4.49%，報3,343點。

大型科網股領跌，京東集團跌6.9%；阿里巴巴及美團挫5.5%；騰訊跌5.1%；小米集團跌4.8%；網易跌4%；百度跌3.4%。