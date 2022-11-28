ETF焦點：港研引入虛擬資產ETF　提升市場產品多元性

香港的虛擬資產行業將迎來新發展！特區政府在金融科技周期間發布《有關香港虛擬資產發展的政策宣言》，表明將締造便利環境促進香港虛擬資產行業的發展。

就此，證監會公布了有關虛擬資產期貨ETF在香港推出的要求：於最初階段，在香港上市的虛擬資產期貨ETF僅可投資於在芝加哥商品交易所(Chicago Mercantile Exchange)買賣的比特幣(Bitcoin)期貨及以太幣(Ethereum)期貨，相關ETF管理公司應擁有最少三年管理ETF的經驗，及應採取主動型管理策略。

以上舉措為本港的虛擬資產零售投資市場揭開新序幕之際，個人投資者對虛擬資產行業又了解多少？

虛擬資產生態圏和背後科技

虛擬資產泛指不同類型的數碼資產類別，除了區塊鏈上的「數位代幣」(Digital Token，如加密貨幣及穩定幣)，亦包括其他虛擬商品及加密資產(如NFT藝術品及虛擬房地產等)。

虛擬資產生態圏的參與者眾多，包括從事開發基礎建設、產品及服務的個人及企業，例如創建區塊鏈協議(blockchain protocols)及設計區塊鏈系統的開發商、計算複雜算式以驗證區塊鏈交易的驗證者(validators，亦稱為礦工／miners)、促進虛擬資產交易的經紀及交易所，以及加密資產的投資者及用戶等。

虛擬資產建基於區塊鏈技術 — 後者為一種「去中心化」(decentralized)的交易帳目，並以比特幣為首項實際應用，成為世上首隻數碼貨幣(digital currency)。加密貨幣市場現時市值超過3萬億美元，比特幣和以太幣在當中的市佔率分別約為40%和20%。

虛擬資產ETF即將登陸香港

投資於虛擬資產期貨的ETF受監管規範，主動型ETF亦會因應市況調整投資組合，因此波動性可能低於直接投資虛擬資產。由於虛擬資產在監管上有難度，而且價格傾向大幅波動，因此直接投資虛擬資產所涉及的風險可能較大。此外，在加密貨幣交易所買賣虛擬資產涉及較繁複的開戶程序，提取現金或需服務費，而虛擬資產期貨ETF則可以透過股票經紀進行交易，與買賣股票一樣簡便。

而與虛擬資產期貨相比，ETF則投資於一籃子期貨合約，有助分散風險，亦毋須開立期貨交易戶口及繳交按金，進一步簡化了投資程序。

香港首隻虛擬資產期貨ETF預計在不久後會於香港交易所上市，屆時投資者可在亞洲交易時段就有關虛擬資產的消息及時作出反應。然而，虛擬資產是一種相對較新的資產類別，價格波動性較高，投資者在作出任何投資決定之前，應先了解虛擬資產所涉及的風險。

香港ETF市場產品多元，除了即將推出的虛擬資產期貨ETF之外，亦有一系列關於區塊鏈、元宇宙及金融科技等主題性投資機遇。

香港交易所證券產品發展聯席主管 羅博仁(Brian Roberts)