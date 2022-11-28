差估署：10月私宅售價指數按月再跌2.4%　創近5年新低

本港住宅樓價持續向下。差餉物業估價署周一(28日)公布的臨時數據顯示，2022年10月份私人住宅售價指數報352.4點，按月再跌約2.41%，已連跌5個月，為2017年11月後最低。

而今年首10個月，該指數累跌高達10.54%，至於上月份私宅售價指數較2021年9月的歷史高位398.1點，已累挫達11.48%。

此外，10月份租金指數報179.5點，按月上升約0.28%。該指數今年首10個月仍下跌約1.75%。

至於10月份兩類面積單位樓價走勢，以實用面積約1,075方呎及以下中小型單位售價指數跌勢最急，該指數最新報354.2點，較9月挫約2.5%，已連跌5個月。而今年首10個月該指數累挫約10.71%。

而實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位指數最新報306.7點，按月跌約1%，今年首10個月該指數則回落約5.92%，並連跌3個月。

此外，據該署臨時數據，今年10月份各區實用面積431方呎以下細單位平均每方呎售價，只有新界區跌勢較急，平均呎價跌穿1.3萬港元，最新報約12,745元，按月挫約2.84%，為2019年2月後最低。而今年首10個月更累跌約8.68%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約548萬元。

至於香港區平均每方呎售價也跌穿1.5萬元，回落至約14,986元，按月挫約0.77%，為2017年10月後新低。今年截至10月累挫約11.38%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約644萬元。

而上月九龍區平均每方呎售價約13,343元，按月則微升約0.81%。今年首10個月仍跌約9.61%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約573萬元。