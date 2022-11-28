【高盛推介】保險股急挫落後大市 趁低吸納點部署？
2022年11月28日 10:50
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高盛(亞洲)有限責任公司：保險股周一(28日)早段落後大市，中國平安自上周二(22日)起連升4日，當中上周五(25日)升約3.1%，周一早段急跌，早段低見40.35港元後跌幅略收窄。現報41.25元，跌約5.9%。友邦保險上周五跌約0.5%，周一早段急挫低見70.05元的半個月低位。現報70.75元，跌約5.1%。中國人壽上周五突破11元水平收市，周一早段亦下跌，現報10.74元，跌約4.3%。
據中銀保監上周公布的數據顯示，今年第三季末，保險公司原保險保費收入達3.8萬億元人民幣，按年升5%。
觀察個股輪證資金流向，平保及中人壽好倉於上周五皆獲資金轉向流入，分別有約210萬及110萬元。
投資者如看好平保，可留意屬行使價50元以下、2個月期以上的認購證中，槓桿最高的平安購(23632)。
平安購23632，行使價50元，2023年2月23日到期，實際槓桿8.6倍，行使價50元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高。
投資者如看好友邦，可留意屬中年期的較貼價友邦購(22900)。
友邦購22900，行使價80元，2023年5月22日到期，實際槓桿7.4倍，中年期、較貼價。
投資者如看好中人壽，可留意屬行使價13元以下的認購證中，槓桿最高的中壽購(16773)。
中壽購16773，行使價13元，2023年3月23日到期，實際槓桿9.4倍，行使價13元以下產品中，槓桿最高。
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