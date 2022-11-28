瑞銀：內地料加強貨幣及信貸政策支持穩增長

中國人民銀行日前宣布降準25個基點，「放水」5,000億元人民幣。瑞銀投資銀行研究部表示，是次降準符合市場預期，有助於保持流動性合理充裕並降低實際融資成本。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤認為，隨着本次及未來存款準備金率和存款利率進一步下調，未來幾個月有可能觸發貸款市場報價利率(LPR)小幅下調5至10個基點，進而降低實體經濟的實際融資成本，預計貨幣和信貸政策支持繼續加碼穩增長。

該行依然預計，今年第四季和明年第一季經濟增長動能可能持續乏力，第二季開始有可能大幅反彈。

另外，瑞銀投行研究部就內地股市過去兩年的艱難處境，注意到市場有出現拐點迹象，或在未來12個月內會出現。

瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪預計，2023年第二季度疫情限制將大幅放鬆，MSCI中國的盈利或將增長15%至20%。受大宗商品價格下跌、經濟增長改善和資產減值減少的支撐。考慮到MSCI中國目前對應9.8x動態市盈率，假設該指數多輪反彈回歸歷史均值，預計或會推動市場總回報率達到25%至30%。