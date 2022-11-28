陳偉明：恒指跌穿16700點可分注吸納

世界盃舉行期間，港股成交淡靜，恒指上周未見明確方向，僅在17,500點附近窄幅上落，即使中證監主席易會滿早前提及國企估值有重估空間、新經濟板塊近期業績理想、美國議息紀錄顯示多數官員認同在未來放緩加息步伐、內地放風降準，港股仍然拒絕向上，反映港股月初升幅已經完全把利好消息反映，短線應該有回吐壓力，筆者上周亦繼續提醒各位，撈貨要等，並且可考慮在港股17,700點以上繼續做淡。

人民銀行一如所料上周五(25日)收市後公布全面降準0.25個百分點，但對港股完全沒有幫助，相反內地疫情持續升級、美匯反彈、人仔又再度回軟，港股今早已跌穿17,000點。這次港股在11月中18,414點見頂後回吐，之後在17,500點略見短暫支持後再插，完全符合筆者預期，目前正準備等待港股回吐至大約16,700點以下開始分注買貨。

正如早前筆者多次提醒，美國雖然加息壓力減低，但高息周期應該仍然有一段時間，不利於新經濟版塊，從而間接拖累恒指表現，美匯近期雖然回落，但短線應略有反彈，內地早前憧憬疫情措施放寬，當市場意識到內地疫情持續嚴重，很容易成為拖累中港兩地股市的誘因，人行降準會拖低人民幣匯價，亦間接不利港股走勢。 結論是在美匯反彈、人仔回落、新經濟版塊回軟、內地疫情惡化下，港股升得多總要還，因此港股跌至17,000點以下仍然是筆者預期之內。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明