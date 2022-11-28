【高盛推介】美指期貨全線下跌 兩手準備部署
2022年11月28日 11:44
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美股上周五(25日)在感恩節後僅開半日市，走勢個別發展，當中道指升152點或0.5%，納指及標指則跌82點及1點。而在亞洲時段，美指期貨則全線下跌，當中納指跌幅最大，較上個交易日低水約1.8%。
有報道指在上周五的「黑色星期五」購物日，受天氣欠佳等多項利淡因素影響，排隊購物人潮不及往年。但Adobe Analytics據數據顯示，當日網上零售額按年升2.3%至91.2億美元，創紀錄新高。
觀察個股輪證資金流向，納指好倉於上周三(23日)至上周五共錄得約20萬港元資金流入。道指好倉於上周五獲資金轉向流入。
淡倉方面，納指及道指淡倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，分別合共約70萬及630萬元。
投資者如計劃部署美指好倉，道指方面可留意屬行使價38,000點以下、1個月期以上產品中，槓桿最高的道指購(10535)。納指方面可留意屬行使價14,000點以下、1個月期以上產品中，槓桿最高之一的納指購(10642)。
道指購10535，行使價35,000點，2023年3月17日到期，實際槓桿12.7倍，行使價38,000點以下、3個月期以上產品中，槓桿最高。
納指購10642，行使價13,450點，2023年3月17日到期，實際槓桿13.1倍，行使價14,000點以下、1個月期以上產品中，槓桿最高之一。
道指沽10692，行使價30,850點，2023年3月17日到期，實際槓桿10.7倍，貼價。
納指沽10637，行使價11,168點，2023年3月17日到期，實際槓桿7.5倍，貼價、低街貨。
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