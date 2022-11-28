【高盛推介】美指期貨全線下跌　兩手準備部署

高盛(亞洲)有限責任公司：美股上周五(25日)在感恩節後僅開半日市，走勢個別發展，當中道指升152點或0.5%，納指及標指則跌82點及1點。而在亞洲時段，美指期貨則全線下跌，當中納指跌幅最大，較上個交易日低水約1.8%。

有報道指在上周五的「黑色星期五」購物日，受天氣欠佳等多項利淡因素影響，排隊購物人潮不及往年。但Adobe Analytics據數據顯示，當日網上零售額按年升2.3%至91.2億美元，創紀錄新高。

觀察個股輪證資金流向，納指好倉於上周三(23日)至上周五共錄得約20萬港元資金流入。道指好倉於上周五獲資金轉向流入。

淡倉方面，納指及道指淡倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，分別合共約70萬及630萬元。

道指購10535，行使價35,000點，2023年3月17日到期，實際槓桿12.7倍，行使價38,000點以下、3個月期以上產品中，槓桿最高。

納指購10642，行使價13,450點，2023年3月17日到期，實際槓桿13.1倍，行使價14,000點以下、1個月期以上產品中，槓桿最高之一。

道指沽10692，行使價30,850點，2023年3月17日到期，實際槓桿10.7倍，貼價。

納指沽10637，行使價11,168點，2023年3月17日到期，實際槓桿7.5倍，貼價、低街貨。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。