萊坊：香港樓價全年恐跌15%　明春續低位徘徊

萊坊董事大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，差估署樓價指數按月跌約2.4%。市場欠缺利好消息，同時受香港及環球經濟前景急速轉差影響，整體市場氣氛疲弱，預計短期內指數將繼續尋底，全年跌幅會擴大至一成半，明年第一季樓價及成交量仍會在低位徘徊。

雖然下月美國有機會減慢加息步伐，但香港銀行體系結餘不斷下跌，預計下月當美國加息時，香港主要銀行會上調最優惠利率(P)0.25厘，影響上車人士及新造按揭。

他續稱，短期內購買力仍然不足，整體成交量維持在低水平，預計全年一、二手成交量約45,000宗水平，將按年大跌四成，創97年後新低。政府有需要撤辣去增加市場成交，應考慮完全取消額外印花稅(SSD)及修改買家印花稅(BSD)稅制。

至於發展商明顯減慢推盤步伐，預計短期內不會開售大型項目，未來兩、三個月一手市場成交每月維持在300至500宗。受貨尾囤積影響，相信發展商推盤時會提供更多優惠及財務計劃去吸引買家。

他預期，入境人士數量開始慢慢回升，對住宅長租及短租均有支持，部分原有香港準買家亦開始轉買為租，相信住宅租金走勢平穩。