利嘉閣：11月私宅樓價恐再跌　寄望明年首季減辣

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，加息陰霾纏繞不散，疫情反覆未退，市場利淡因素壓過利好消息，樓價已連續3個月按月下挫逾2%，料樓價將持續尋底，全年累計跌幅恐達15%。

差估署周一(28日)公布的最新數據顯示，2022年10月份私人住宅售價指數報352.4點，較9月的361.1點再跌2.4%，連跌5個月兼創自2018年12月以來的47個月最大單月跌幅。今年首10個月樓價累跌10.54%，而比起去年9月份的歷史高位398.1點，更累跌11.48%。

陳海潮指出，10月份差估署樓價指數已跌至2017年12月以來的59個月(即接近5年)新低，10月份指數主要反映9月中旬至10月上旬的實際市況。當時美國持續大幅加息，而香港亦4年來首度加息0.125厘，正式展開加息序幕，準買家表現審慎，入市意欲受阻，致令樓價進一步下跌。

及至10月下旬，原本市場預計施政報告會有樓市撤辣措施，可惜事與願違，只是提供專才置業住滿7年退稅及搶企業搶人才的長遠政策，未能即時刺激樓市。加上11月初，美國再次大幅加息0.75厘，本港亦隨之再加息0.25厘，進一步打擊樓市，故料下次公布的11月份樓價指數有機會再錄得2.5%的相若跌幅，跌勢未見停止。

展望12月份，有見近日香港及內地疫情均有所升溫，相信短期內較大規模的通關仍然無望，單靠本地內循環難以激活樓市，預期12月樓價仍然受壓向下，第四季樓價跌幅恐擴大至6.75%，而全年樓價跌幅將貼近15%。至於明年首季，受經濟表現乏善可陳及傳統農曆新年前後淡季，樓價料持續受壓，倘累積跌幅近兩成時，冀明年2月下旬財政預算案或有調整樓市辣招措施。