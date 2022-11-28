中原：私樓售價指數料續下行　倡政府適時放寬辣招

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，差餉物業估價署公布，本港10月私樓售價指數報352.4，連跌5個月，按月跌幅為2.41%，跌勢擴大，跌幅更是2018年11月4年以來，單月最大跌幅。

陳指出，10月份樓價跌勢加劇，11月份受股市波動，及美國繼續加息影響，相信11月份指數將進一步下調，而且跌幅或較10月更大。今年首10個月，樓價指數已累跌10.54%，與去年高位比更錄11.48%的跌幅，如果至年底前，未有任何對樓市的好消息，而內地疫情惡化，通關無望，預料11月及12月份指數將錄逾2.5%的跌幅，全年樓價指數料跌15%，較去年高位更跌逾17%。至於，租金指數卻連升半年，惟今年首10個月錄得1.75%的跌幅。

市場壞消息多於好消息，料12月美國將繼續加息，俄烏戰事亦未見緩和，香港樓市陷入價量齊跌已是不爭事實，並再次呼籲政府適時放寬樓市辣招。陳認為，於外圍情況不明朗下，港府唯有自救才得以逃出生天，如早前放寬了入境限制，令旅遊業得以振興，而物業為不少市民及企業賴以套現的重要資產，再不及時作出救市措施，惡化下去或會動搖金融體系的健全，因此於樓市未到絕境時，應及時作出救市方案。