財庫局：虛擬資產發牌制度最快明年6月起生效

立法會目前正審議虛擬資產服務提供者發牌制度相關的立法建議工作，財經事務及庫務局副局長陳浩濂出席活動時表示，期望有關法例能盡快通過立法會，並最快在2023年6月生效。在發牌制度實施後，會進一步加強宣傳推廣，循投資者教育，講述不同類型虛擬資產的特性及所涉風險。

他指出，在「相同業務、相同風險、相同規則」的監管原則下，香港證監會自2018年起便為虛擬資產建立全面的監管框架，並有多項試驗計劃，提供虛擬資產服務的公司，必須透過他們旗下全資擁有的附屬公司，以信託形式妥善分隔客戶資產須避免利益衝突，不得參與自營莊家活動等規定，強調周全而平衡的監管能保障投資者及促進行業發展。

他提到，港府10月發表的《有關虛擬資產在港發展的政策宣言》，闡明政府的願景和政策原則，並務實地提到政府支持虛擬資產行業的措施。宣言旨在令到整個虛擬資產行業可建構一個整全的監管框架，在積極鼓勵技術創新與應用的同時，確保相關的風險有適切的妥善管控。

他重申，要充分利用創新技術帶來的潛力，亦要小心防範當中可能會造成的波動及蝕帳風險，更加要避免這些風險影響到傳統的實體經濟。