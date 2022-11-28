應對罷工！南韓政府研對貨運工會下達「開工令」

南韓貨運工會自上周四(24日)發起罷工，至今已踏入第5天。鑑於持續罷工導致物流損失不斷擴大，南韓國土交通部周一(28日)將貨運罷工危機預警上調至最高的「嚴重」級別，並將由中央災難安全對策本部主導應對罷工事態。

外媒報道，南韓國土交通部與工會高層將於周二(29日)舉行罷工以來的首次談判。然而，有觀點認為，對雙方談判取得成果不太樂觀；一旦談判破裂，南韓政府恐在周二經國務會議的審議和表決，對貨運工會下達「開工令」。

南韓總統尹錫悅日前亦警告，政府可能採取「開工令」，強迫司機們回到工作崗位，若物流公司和司機們拒絕，最高可被罰3年有期徒刑及3,000萬韓圜(約17.4萬港元)的罰款。

隨着燃料成本飆升，卡車司機呼籲南韓政府將原定於年底到期的「安全貨運運費機制」的最低工資改為永久制度，並擴大其他產業卡車司機的福利，其中也包括油輪。

南韓政府只承諾把計劃延長3年，但拒絕了工會的其他要求，引發工會組織不滿。南韓貨運工會「貨物連帶本部」上周四於南韓全國各地發起16場集會，其中包括汽車大廠現代(Hyundai)主要車廠所在的蔚山。據工會預估，約有2.2萬人參與罷工活動。