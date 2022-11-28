個人信貸資料庫今起開始運作　三家機構獲選

香港銀行公會、香港有限制牌照銀行及接受存款公司公會及香港持牌放債人公會公布，「信貸資料平台」(Credit Reference Platform, CRP)經已完成系統測試，於2022年11月28日正式開始運作。

三家正式獲選為「多家個人信貸資料服務機構(MCRA)模式」下的信貸資料服務機構，分別為諾華誠信有限公司、壹賬通金融科技有限公司及環聯信貸資料服務有限公司。

這三家機構已獲得由獨立第三方顧問撰寫的考核報告，確認它們達到資訊安全、系統管理和數據管理等方面的嚴格要求。行業公會已與各家獲選的信貸資料服務機構簽訂服務協議，其中列明了有關服務的基本框架和標準水平。

金管局對信貸資料平台開始運作表示歡迎，並指當局一直與行業公會緊密合作，透過信貸資料平台引入多於一家個人信貸資料服務機構，以提升香港個人信貸資料服務機構的服務水平，並減低現時因市場只有一家商業營運的服務提供者而衍生的營運風險，特別是單點失誤的風險。作為「金融科技2025」策略下發揮數據基建潛能和推動香港金融科技發展的一項重要舉措，多家個人信貸資料服務機構模式的發展獲金管局全力支持。

在MCRA模式下，所有信貸提供者均需連接至「信貸資料平台」。該平台利用分布式分類帳技術(DLT)、大數據架構和應用程式介面等最新技術，讓參與的信貸提供者(如銀行及放債人)和個人信貸資料服務機構能夠在一個通用及可靠的平台，以加密形式傳輸個人信貸資料，加強數據保護。「信貸資料平台」的中央資料庫設於香港，獲選的信貸資料服務機構不得將個人信貸資料轉移至香港境外儲存和處理。

MCRA模式由行業公會在香港金融管理局的支持下建立，旨在促進個人信貸資料服務行業的良性競爭，提升服務水平，並減低市場因欠缺競爭而衍生的營運和單點失誤風險。對消費者而言，MCRA模式可加強對獲選信貸資料服務機構查閱和使用資料的規管，具有更嚴格的資料保安守則，並透過制定《MCRA 模式實務守則》，規定獲選信貸資料服務機構和認可會員在企業管治、內部監控，以及個人資料的使用和保障等方面，須遵守的標準和要求。相關《守則》已獲香港金融管理局認可並由MCRA用戶小組執行。所有個人信貸資料在通過「信貸資料平台」傳輸或儲存之前，均須按照國際加密標準進行加密。