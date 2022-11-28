道期跌過百點 油價挫逾2%
2022年11月28日 16:30
東網電視更多新聞短片
美匯指數報105.865；港匯見7.8126；離岸人民幣(CNH)報7.2170；美元兌日圓報137.91；歐元處1.0414；英鎊報1.2082。金價報1,757.56美元。油價跌逾2%，布油報81.37美元，紐油處74.14美元。比特幣企16,229美元。道指期貨跌120點。
●市後關注點
-16:30 香港進出口
●人行降準無助大市氣氣，反而內地爆發反防疫浪潮，加上人民幣早段急跌，成為投資者做淡的借口。恒生指數收報17,297點，跌275點或1.57%，20天線、50天線及17,000點三大關口失而復得。國企指數收報5,872點，跌98點或1.65%；科技指數收報3,432點，跌67點或1.93%。主板全日成交1,182億港元。
●內地疫情升溫，人民幣跌勢持續，滬深三大指數向下，滬綜指收報3,078點，跌23點或0.75%，成交額3,385億元人民幣。https://bit.ly/3OJ1mx9
●6家澳門博企全獲續牌，股價全線做好，永利飆15%。
●香港樓市：
-差估署：10月私宅售價指數按月再跌2.4%，創近5年新低。
-萊坊：香港樓價全年恐跌15%，明春續低位徘徊。
-利嘉閣：11月私宅樓價恐再跌，寄望明年首季減辣。
-中原：私樓售價指數料續下行，倡政府適時放寬辣招。
-仲量聯行：10月整體甲級寫字樓空置率升至11%
●ETF焦點：港研引入虛擬資產ETF，提升市場產品多元性。
●個人信貸資料庫今起開始運作，三家機構獲選。
●港交所推恒生科技指數期貨期權。
●高盛：內地或明年4月前結束「清零」政策。
●大家樂半年多賺33.9%，中期息10仙。