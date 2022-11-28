香港出口貨值連跌6個月　港府預告將繼續受壓

受外圍環境惡化影響，香港今年10月商品出口貨值跌幅進一步擴大，並為連續6個月下跌。

據政府統計處統計數字顯示，10月份商品整體出口貨值為3,747億元，按年下跌10.4%，較9月份的9.1%跌幅略為擴大；商品進口貨值為3,955億元，按年下跌11.9%，相對9月份跌幅為7.8%。月內錄得有形貿易逆差209億元，相等於商品進口貨值的5.3%。

首10個月計，本港商品整體出口及進口貨值，分別按年下跌4.4%和3.7%，有形貿易逆差為3,155億元，相等於商品進口貨值的7.6%。

與去年同期比較，10月份輸往亞洲的整體出口貨值按年下跌11.6%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，馬來西亞跌25.1%、日本跌24.1%、內地跌12.9%、印度亦跌9.9%。除亞洲的目的地外，輸往德國和美國的整體出口貨值也分別跌21.1%和跌19.5%。

進口方面，來自部分主要供應地的進口貨值錄得下跌，尤其是泰國跌23%，至於新加坡、內地、台灣和日本也下挫逾一成。

政府發言人表示，在外圍環境惡化及跨境陸路運輸依然受阻下，10月商品出口貨值明顯下跌，輸往內地、美國及歐盟的出口錄得雙位數跌幅，輸往大部分其他主要亞洲市場的出口表現減弱。展望未來，發言人指主要先進經濟體通脹高企及貨幣政策進一步收緊，將於短期內繼續壓抑環球需求，香港的出口表現會繼續承受巨大壓力。