壹賬通徵信成信貸資料服務機構　料明年次季陸續提供服務

平安壹賬通征信服務董事長兼金融壹賬通首席財務官羅永濤表示，壹賬通征信從成立至今就一直着力於系統開發及產品設計，按照香港監管當局的指引逐步推進公司籌建的各項工作。目前不論是在系統建設、人員配備、組織結構及私隱與信息安全保護等風險管理工作都已做好充分準備。該公司有信心在正式推出服務後，可以為香港金融機構及市民大眾提供方便快捷、資料詳盡，以及具私隱安全性的服務。

平安壹賬通征信服務行政總裁賈國慶表示，公司已經和香港銀行公會簽署了整體服務協議，也制定了完善的業務連續性管理計劃，並且在近期開展了演練，也與包括各大大型銀行在內的超過20家銀行開展了模擬測試，反應良好。目前公司正在準備與監管當局的系統對接及初步數據下載，未來兩個月，預計銀行將陸續上載數據到監管平台，該公司預計將於明年第二、第三季度陸續向銀行提供徵信服務。