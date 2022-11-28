【股壇MM】港股跌少一大截　反映市底唔差？

人民幣急跌，港股期結日前夕(28日)開市即跌穿萬七關，一度低見16,833點，跌最多739點，其後跌幅逐步收窄，最終收市跌275點，報17,297點。人民銀行上周五(25日)降準0.25個百分點，但幅度少於預期，加上內地疫情反覆，以及人民幣弱勢，港股短期跌少當贏？

美國將於本周五（12月2日）公布11月份非農就業數據，市場料11月非農業職位將回落至20萬個，是2020年12月以來最少，美股短期有得彈？

另一方面，油價不但連跌3周，紐約期油更於周一(28日)亞洲時段下跌，並創本年新低，港股「三桶油」應聲下跌，收市均有逾1%的跌幅。而且歐盟將於周一將開會討論俄羅斯石油出口價格上限事宜，國際油價近日跌多過升，上限事宜若有定論，油價恐再要跌？一眾油股係咪大勢已去？

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