大家樂：部分內地生意受疫情管控影響　下半財年擬開8店

然而，珠海、江門、中山及佛山等未受疫情影響地區，銷售依然理想，錄雙位數增長，故對內地市場表現仍有信心。集團在上半財年於內地新開13間舖，下半財年計劃開約8間舖，但視乎社會氣氛及疫情發展，可能部分舖位延遲開張。

最大貢獻的香港市場方面，羅氏指，目前晚市表現較疲弱，就算港府放寬了一些防疫限制，對銷售的改善作用有限。市民消費習慣改變，加上世界盃賽進行中，晚上7時、8時後「個市靜得好緊要」。

不過，他對聖誕節銷情審慎樂觀，集團在今年6月、疫情稍為緩和之際順勢推出「有大家，就有大家樂」，受市民歡迎，對銷售有刺激作用。集團又與星夢學員合作，推動手機應用程式(APP)發展 ，目前會員規模已達130萬以上，希望透過自家APP，鞏固聖誕的外賣銷售。