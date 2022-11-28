大家樂：部分內地生意受疫情管控影響 下半財年擬開8店
2022年11月28日 17:36
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大家樂首席財務官曾彥昭(左)及首席執行官羅德承
內地疫情防控形勢危急，大家樂集團(00341)首席執行官羅德承表示，大灣區市場正面臨較大困難，多個地方實施不同管控措施，又以廣州情況較嚴峻，基本上所有門店沒有堂食。集團在內地市場有約150間舖，當中廣州佔約30間，故生意受到一定影響，正簡化餐單、盡量減省對人力需求，冀控制營運成本。
然而，珠海、江門、中山及佛山等未受疫情影響地區，銷售依然理想，錄雙位數增長，故對內地市場表現仍有信心。集團在上半財年於內地新開13間舖，下半財年計劃開約8間舖，但視乎社會氣氛及疫情發展，可能部分舖位延遲開張。
最大貢獻的香港市場方面，羅氏指，目前晚市表現較疲弱，就算港府放寬了一些防疫限制，對銷售的改善作用有限。市民消費習慣改變，加上世界盃賽進行中，晚上7時、8時後「個市靜得好緊要」。
不過，他對聖誕節銷情審慎樂觀，集團在今年6月、疫情稍為緩和之際順勢推出「有大家，就有大家樂」，受市民歡迎，對銷售有刺激作用。集團又與星夢學員合作，推動手機應用程式(APP)發展 ，目前會員規模已達130萬以上，希望透過自家APP，鞏固聖誕的外賣銷售。